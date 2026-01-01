Nasadenie Svixu inštaláciou jedným kliknutím.
Služba doručovania webhookov s otvoreným zdrojovým kódom s automatickými opakovanými pokusmi, podpisovaním správ a vložiteľným portálom zákazníckeho koncového bodu.
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S čím sa dá postaviť Svix
Svix je open-source platforma na doručovanie webhookov pripravená pre podniky, ktorá spracováva všetko, čo súvisí s odosielaním spoľahlivých webhookov vo veľkom rozsahu. Spravuje automatické opakovania s exponenciálnym oneskorením, monitorovanie stavu koncových bodov, podpisovanie a overovanie správ a úplný auditný záznam každého pokusu o doručenie — takže si nemusíte sami budovať žiadnu z tejto infraštruktúry.
Vložiteľná portálová komponenta umožňuje zákazníkom vašej aplikácie spravovať si svoje koncové body webhookov a odbery udalostí. Postavený v Rust pre výkon, Svix beží s PostgreSQL a Redis a sprístupňuje REST API s oficiálnymi SDK pre všetky hlavné jazyky. Vlastné hostovanie na vašom VPS udržuje všetky údaje webhookov pod vašou kontrolou.
Kľúčové vlastnosti Svix
Automatické opakovania
Neúspešné doručenia webhookov sa automaticky opakujú s exponenciálnym oneskorením, čím sa zabezpečí, že správy dorazia na miesto určenia aj počas prechodných výpadkov.
Podpisovanie správ
Všetky odchádzajúce webhooky sú podpísané pomocou HMAC-SHA256 alebo Ed25519, čo umožňuje príjemcom kryptograficky overiť pravosť každej správy.
Vložiteľný portál
Dodajte predpripravený portál na správu webhookov, ktorý môžu vaši zákazníci použiť na registráciu koncových bodov a prihlásenie sa na odber udalostí – nie je potrebné žiadne vlastné UI.
Denník auditu dodania
Každý pokus o doručenie je zaznamenaný s úplnými podrobnosťami o požiadavke a odpovedi, čo uľahčuje ladenie zlyhaní a opätovné prehrávanie zmeškaných udalostí.
Viacjazyčné SDK
Oficiálne klientske SDK pre Python, TypeScript, Go, Java, Ruby a C# vám umožňujú integrovať Svix do akéhokoľvek backendu v priebehu niekoľkých minút.
Prečo spustiť Svix na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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