Zľava až do výšky 69 % na Chibisafe

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Bleskovo rýchle open-source úložisko súborov na nahrávanie, zdieľanie a správu súborov, fotografií a dokumentov pomocou zdieľateľných odkazov.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49  € /mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nainštalujte Chibisafe jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
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64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Chibisafe

Chibisafe je samoobslužný trezor na súbory napísaný v TypeScript, ktorý zjednodušuje zdieľanie súborov. Nahrajte čokoľvek — fotografie, videá, dokumenty, úryvky kódu — a získajte okamžitý zdieľateľný odkaz. Rozdelené nahrávanie zaisťuje spoľahlivý prenos veľkých súborov aj pri pomalších pripojeniach, zatiaľ čo prehľadná galéria v štýle muriva vám umožní vizuálne prehliadať vaše médiá.

Na rozdiel od hostovaných služieb na zdieľanie súborov vám samoobslužné hostovanie Chibisafe poskytuje plnú kontrolu nad úložiskom, zásadami prístupu a správou používateľov. Spustite ho vo verejnom režime pre otvorené nahrávanie, v režime používateľských účtov pre registrovaných používateľov alebo v režime iba na pozvanie pre súkromné tímy — všetko konfigurovateľné z vstavanej administrátorskej palubnej dosky bez úpravy konfiguračných súborov.

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S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti Chibisafe

Rozdelené nahrávanie súborov

Automaticky rozdeľuje veľké súbory na menšie časti, aby sa zabezpečili spoľahlivé prenosy aj pri nestabilných pripojeniach, bez praktického obmedzenia veľkosti súboru.

Albumy a Galérie

Usporiadajte nahrané súbory do albumov so zdieľateľnými odkazmi na galériu na distribúciu zbierok fotografií alebo balíkov dokumentov v jednej URL adrese.

Vstavaný skracovač URL

Skráťte akúkoľvek externú URL spolu s hostingom súborov, čím skonsolidujete všetky vaše potreby zdieľania do jednej vlastne hostovanej služby.

ShareX a podpora iOS

Natívna konfigurácia ShareX a skratka pre iOS vám umožňujú nahrať snímky obrazovky a súbory z počítača alebo mobilného zariadenia v priebehu niekoľkých sekúnd.

Flexibilné riadenie prístupu

Prepnite medzi verejným režimom, používateľskými účtami alebo režimom len na pozvánky, aby ste presne kontrolovali, kto môže nahrávať na vašu inštanciu.

Prečo spustiť Chibisafe na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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