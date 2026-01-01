Nainštalujte Chibisafe jedným kliknutím.
Bleskovo rýchle open-source úložisko súborov na nahrávanie, zdieľanie a správu súborov, fotografií a dokumentov pomocou zdieľateľných odkazov.
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S čím sa dá postaviť Chibisafe
Chibisafe je samoobslužný trezor na súbory napísaný v TypeScript, ktorý zjednodušuje zdieľanie súborov. Nahrajte čokoľvek — fotografie, videá, dokumenty, úryvky kódu — a získajte okamžitý zdieľateľný odkaz. Rozdelené nahrávanie zaisťuje spoľahlivý prenos veľkých súborov aj pri pomalších pripojeniach, zatiaľ čo prehľadná galéria v štýle muriva vám umožní vizuálne prehliadať vaše médiá.
Na rozdiel od hostovaných služieb na zdieľanie súborov vám samoobslužné hostovanie Chibisafe poskytuje plnú kontrolu nad úložiskom, zásadami prístupu a správou používateľov. Spustite ho vo verejnom režime pre otvorené nahrávanie, v režime používateľských účtov pre registrovaných používateľov alebo v režime iba na pozvanie pre súkromné tímy — všetko konfigurovateľné z vstavanej administrátorskej palubnej dosky bez úpravy konfiguračných súborov.
Kľúčové vlastnosti Chibisafe
Rozdelené nahrávanie súborov
Automaticky rozdeľuje veľké súbory na menšie časti, aby sa zabezpečili spoľahlivé prenosy aj pri nestabilných pripojeniach, bez praktického obmedzenia veľkosti súboru.
Albumy a Galérie
Usporiadajte nahrané súbory do albumov so zdieľateľnými odkazmi na galériu na distribúciu zbierok fotografií alebo balíkov dokumentov v jednej URL adrese.
Vstavaný skracovač URL
Skráťte akúkoľvek externú URL spolu s hostingom súborov, čím skonsolidujete všetky vaše potreby zdieľania do jednej vlastne hostovanej služby.
ShareX a podpora iOS
Natívna konfigurácia ShareX a skratka pre iOS vám umožňujú nahrať snímky obrazovky a súbory z počítača alebo mobilného zariadenia v priebehu niekoľkých sekúnd.
Flexibilné riadenie prístupu
Prepnite medzi verejným režimom, používateľskými účtami alebo režimom len na pozvánky, aby ste presne kontrolovali, kto môže nahrávať na vašu inštanciu.
Prečo spustiť Chibisafe na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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