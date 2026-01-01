Nasadenie MantisBT jedným kliknutím.
Open-source sledovač chýb pre softvérové tímy na zaznamenávanie chýb, správu požiadaviek na funkcie a koordináciu projektových pracovných postupov.
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S čím sa dá postaviť MantisBT
MantisBT (Mantis Bug Tracker) je dlhoročný open-source nástroj na sledovanie problémov napísaný v PHP, používaný softvérovými tímami na zaznamenávanie chýb, správu požiadaviek na funkcie a koordináciu práce naprieč viacerými projektmi. Postavený na prispôsobiteľných pracovných postupoch, podrobných oprávneniach pre jednotlivé projekty a e-mailových upozorneniach, zameriava sa na disciplínu správy problémov bez zbytočného nafukovania plnohodnotnými balíkmi na riadenie projektov.
Vlastné hostovanie MantisBT udržiava nahlásené chyby, prílohy a interné diskusie na infraštruktúre, ktorú kontrolujete – čo je nevyhnutné pre organizácie, ktorých hlásenia chýb obsahujú kroky na reprodukciu, zákaznícke údaje alebo proprietárny kód. Toto nasadenie sa dodáva s MariaDB pre trvalú históriu problémov a eliminuje náklady na licencovanie na používateľa, ktoré účtujú mnohé komerčné nástroje na sledovanie problémov.
Kľúčové vlastnosti MantisBT
Prispôsobiteľné pracovné postupy
Definujte prechody stavov, stavy riešenia a pravidlá prístupu pre každý projekt, aby sledovač odrážal, ako každý tím skutočne presúva prácu od nahlásenia po vyriešenie.
Granulárne oprávnenia
Riadenie prístupu na základe rolí na úrovni projektu, kategórie a poľa udržiava citlivé záležitosti viditeľné len pre ľudí, ktorí ich potrebujú vidieť.
E-mailové oznámenia
Konfigurovateľné e-mailové pravidlá upozorňujú reportérov, spracovateľov a pozorovateľov pri zmene stavu problémov, čím sa zabezpečí, že žiadna chyba alebo požiadavka na funkciu nezostane nepovšimnutá.
Vlastné polia a filtre
Pridajte ľubovoľné vlastné polia k problémom a uložte komplexné filtre ako pomenované zobrazenia na triedenie tisícok správ bez straty kontextu.
Architektúra pluginov
Rozsiahly ekosystém doplnkov rozširuje MantisBT o integráciu riadenia verzií, ďalšie metódy overovania a doplnky na vytváranie správ.
REST a SOAP API
Rozhrania REST aj SOAP vám umožňujú skriptovať vytváranie úloh, automatizovať triedenie a integrovať sledovač s CI kanálmi alebo externými nástrojmi.
Prečo spustiť MantisBT na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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