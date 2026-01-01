Nasaďte Mbin inštaláciu jedným kliknutím.
Samoobslužný federovaný agregátor odkazov a diskusná platforma postavená na ActivityPub – komunitne riadený fork Kbinu.
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S čím sa dá postaviť Mbin
Mbin je open-source, federovaný agregátor obsahu, ktorý kombinuje zdieľanie odkazov, vláknové diskusie, hlasovanie a mikroblogovanie na jednej platforme. Ako komunitne udržiavaný fork Kbinu natívne komunikuje s ActivityPub, takže vaša inštancia spolupracuje s Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed a širším fediversom bez mostov alebo dodatočnej infraštruktúry.
Spustenie Mbinu na vlastnom VPS vám poskytuje samosprávny kútik fediversu, kde si nastavujete pravidlá, moderujete magazíny a uchovávate každý príspevok a hlas v databáze, ktorú vlastníte. Neexistuje žiadna centrálna spoločnosť, žiadna reklama, žiadne algoritmické preusporiadanie časových osí a žiadne podmienky platformy, ktoré sa môžu zmeniť bez upozornenia.
Kľúčové vlastnosti Mbin
ActivityPub federácia
Natívna podpora ActivityPub spája vašu inštanciu s Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed a každým iným kompatibilným serverom fediverse.
Časopisy a vlákna
Usporiadajte obsah do tematických časopisov s komentármi s vláknami v štýle Reddit, hlasovaním a známym zážitkom z agregátora odkazov.
Vstavané mikroblogovanie
Uverejňujte krátke aktualizácie popri rozsiahlych vláknach a nechajte obe dosiahnuť rovnaké federované publikum z jedného účtu.
Kontroly moderovania a federácie
Moderátori pre jednotlivé magazíny, nástroje správcu pre celú inštanciu a zoznamy povolených alebo blokovaných federácií vám umožňujú formovať komunitu, ktorú chcete hostiť.
OAuth a REST API
Prvotriedny server OAuth 2.0 a zdokumentované REST API poháňajú mobilných klientov, botov a integrácie tretích strán.
S otvoreným zdrojovým kódom a vedený komunitou
AGPL-licencované a udržiavané aktívnou komunitou prispievateľov po odčlenení od Kbin – žiadna závislosť od jedného dodávateľa.
Prečo spustiť Mbin na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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