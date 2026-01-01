Nasadiť SickGear inštaláciou jedným kliknutím.
Stabilný server na automatizáciu TV relácií — dlhodobo fungujúca, plne vybavená vetva Sick-Beard pre vlastné PVR nastavenia.
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S čím sa dá postaviť SickGear
SickGear je najstabilnejší a funkciami najkompletnejší komunitou udržiavaný fork pôvodného projektu Sick-Beard — server na automatizáciu TV seriálov s vlastným hosťovaním, ktorý sleduje seriály, ktoré sledujete, monitoruje Usenet indexery a torrent trackery pre nové epizódy a odovzdáva nájdené vydania vášmu sťahovaču pre automatický import do knižnice. Bol nepretržite vyvíjaný od roku 2014 so zameraním na spoľahlivosť, široké pokrytie indexerov a prepracované webové UI inšpirované pôvodným dizajnom Sick-Beard.
Vlastné hostovanie SickGear na VPS udržiava vašu TV automatizáciu v chode 24/7, aby sa epizódy objavili vo vašej knižnici minúty po vydaní. Prirodzene sa spája s Plex, Jellyfin, Emby a širším mediálnym stackom Servarr a funguje prakticky s každým Newznab a Torznab indexerom.
Kľúčové vlastnosti SickGear
Zobraziť sledovanie s profilmi kvality
Predvoľby pre jednotlivé relácie pre kvalitu, rozlíšenie, jazyk a kodek znamenajú, že každý titul sa načíta presne vo formáte, aký chcete.
Široká podpora indexovačov
Kompatibilita s Newznab a Torznab plus priame pluginy pre mnoho súkromných trackerov pokrývajú prakticky každý indexovač Usenet a torrentov.
Natívna sťahovacia integrácia
Vstavané pluginy pre NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge a rTorrent umožňujú SickGearu riadiť celý proces sťahovania.
Vyhľadávanie titulkov
Integrácia OpenSubtitles, Addic7ed a Podnapisi získa zodpovedajúce titulky vo vašich preferovaných jazykoch hneď po každom stiahnutí.
Anime a podpora špeciálnych formátov
Vstavaná integrácia AniDB spracováva konvencie pomenovania špecifické pre anime a absolútne číslovanie epizód bez manuálnych obchádzok.
Prečo spustiť SickGear na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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