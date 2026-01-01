Nasaďte PieFed jednoklikovou inštaláciou.
Federatívny agregátor odkazov a diskusná platforma v štýle Reddit s prvotriednymi moderačnými nástrojmi a interoperabilitou ActivityPub.
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S čím sa dá postaviť PieFed
PieFed je open-source federovaný agregátor odkazov a diskusná platforma – alternatíva k Lemmy a Mbin napísaná v Pythone s Flaskom. Pripája sa k širšiemu Fediverse prostredníctvom ActivityPub, takže používatelia na Lemmy, Mbin, Mastodon a iných kompatibilných serveroch sa môžu prihlásiť na odber komunít, ktoré hostíte, a vaši členovia môžu sledovať komunity kdekoľvek.
PieFed sa odlišuje silným zameraním na zdravie komunity: vstavané úrovne dôvery, upozornenia na obsah, kurácia kanálov na základe tém a podrobné nástroje pre moderátorov sú jadrom platformy, a nie len dodatočnými rozšíreniami. Vlastné hostovanie na vašom VPS udržuje vlastníctvo obsahu, moderovaciu politiku a údaje členov plne pod vašou kontrolou bez algoritmickej manipulácie s kanálmi alebo závislosti na platforme.
Kľúčové vlastnosti PieFed
ActivityPub Federácia
Spolupracuje s Lemmy, Mbin, Mastodon a inými službami Fediverse, aby vaše komunity oslovili používateľov naprieč sieťou bez toho, aby ich viazali na jednu platformu.
Prvotriedna moderácia
Úrovne dôvery, fronty hlásení, upozornenia na obsah a pravidlá pre jednotlivé komunity dávajú moderátorom presnú kontrolu nad kvalitou diskusie od prvého dňa.
Tematické kanály
Zoskupte súvisiace komunity do tém a umožnite používateľom sledovať celé oblasti záujmu namiesto prihlasovania sa do komunít po jednej.
Hlasovanie a Vláknové odpovede
Známe komentáre vo vláknach v štýle Reddit s hlasovaním za a proti a viacerými možnosťami zoradenia na hodnotenie diskusií.
Vstavané API
Alpha API kompatibilné s klientmi Lemmy umožňuje používateľom prehliadať a prispievať z mobilných a desktopových aplikácií tretích strán už existujúcich v ekosystéme.
Odľahčený Python stack
Flask, PostgreSQL, Redis a Celery bežia efektívne na skromnom hardvéri VPS, ponechávajúc priestor pre rast komunity bez nákladov na infraštruktúru.
Prečo spustiť PieFed na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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