Nasadiť Elasticsearch jedným kliknutím.
Distribuovaný vyhľadávací a analytický nástroj postavený na Apache Lucene pre fulltextové vyhľadávanie, logovanie a analýzu dát v reálnom čase.
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S čím sa dá postaviť Elasticsearch
Elasticsearch je distribuovaný vyhľadávací a analytický nástroj typu RESTful v srdci Elastic Stacku. Postavený na Apache Lucene, poskytuje fulltextové vyhľadávanie, komplexné agregácie a indexovanie takmer v reálnom čase naprieč rozsiahlymi súbormi dát. Jeho distribuovaná architektúra podporuje automatické sharding a replikáciu, čo umožňuje horizontálnu škálovateľnosť z jedného uzla na rozsiahly klaster.
Vlastné hostovanie Elasticsearch na vašom VPS vám poskytuje vyhradené zdroje pre konzistentný výkon dotazov, úplnú kontrolu nad konfiguráciou indexov a politikami uchovávania a možnosť integrovať sa s vaším vlastným logovaním, monitorovaním a aplikačným stackom bez cenotvorby za dokument alebo obmedzení dodávateľa.
Kľúčové vlastnosti Elasticsearch
Fulltextové vyhľadávanie
Výkonné vyhľadávanie s hodnotením relevantnosti, so zvýrazňovaním, približnými zhodami a podporou synoným, postavené na zrelej knižnici Apache Lucene.
Indexovanie v reálnom čase
Dokumenty sa stanú vyhľadateľnými v priebehu milisekúnd po prijatí, čo umožňuje analýzu takmer v reálnom čase a živé vyhľadávanie naprieč neustále aktualizovanými súbormi údajov.
Bohaté agregácie
Vypočítava metriky, histogramy a viacúrovňové zoskupenia v jedinom dotaze, čo poháňa interaktívne dashboardy a reporty podnikovej inteligencie.
Distribuovaná architektúra
Automatické sharding a replikácia distribuujú dáta naprieč uzlami pre vysokú dostupnosť a horizontálnu škálovateľnosť s rastúcim objemom dát.
RESTful JSON API
Jednoduché HTTP/JSON rozhranie umožňuje akémukoľvek programovaciemu jazyku dotazovať, indexovať a spravovať dáta bez proprietárnych ovládačov alebo komplexného nastavenia klienta.
Prečo spustiť Elasticsearch na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
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Vstavaný správca Dockeru
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Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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