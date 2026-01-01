Nasaďte Mathesar jednoklikovou inštaláciou.
Open-source tabuľkové rozhranie na prehliadanie a úpravu databáz PostgreSQL bez písania SQL.
Vyberte si VPS plán pre Mathesar
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Mathesar
Mathesar je open-source webová aplikácia, ktorá umiestňuje rozhranie v štýle tabuľky na akúkoľvek databázu PostgreSQL. Namiesto nahradenia vašej databázy sa pripája priamo pomocou natívnych rolí a povolení PostgreSQL, takže každý používateľ vidí presne tie údaje, ku ktorým má povolený prístup – bez potreby samostatnej vrstvy identity.
Vlastné hostovanie Mathesaru udržuje vaše údaje pod vašou kontrolou a zároveň poskytuje netechnickým členom tímu spôsob, ako dopytovať, filtrovať a upravovať záznamy prostredníctvom známeho mriežkového rozhrania. Vývojári si zachovávajú plný prístup k základnej schéme Postgres, čo znamená, že Mathesar funguje popri vašich existujúcich nástrojoch namiesto toho, aby ich nahrádzal.
Kľúčové vlastnosti Mathesar
Tabuľková úprava
Prehliadajte, filtrujte, raďte a upravujte riadky v ľubovoľnej tabuľke prostredníctvom známej mriežky – nie je potrebný žiadny SQL ani databázový klient.
Vizuálny tvorca dotazov
Vytvárajte dotazy so spojeniami, agregáciami a filtrami prostredníctvom rozhrania typu point-and-click, ktoré zostáva synchronizované s vašou schémou Postgres.
Natívna kontrola prístupu
Mathesar používa skutočné roly a povolenia PostgreSQL, takže to, čo používatelia môžu vidieť a upravovať, je vždy riadené vlastnými bezpečnostnými pravidlami vašej databázy.
Import a export CSV
Nahrajte súbory CSV alebo TSV priamo do tabuliek, alebo exportujte akékoľvek zobrazenie do tabuľky na offline analýzu.
Zdieľateľné formuláre údajov
Vytvorte jednoduché vstupné formuláre, ktoré umožňujú spolupracovníkom pridávať riadky do tabuľky bez odhalenia celého databázového rozhrania.
Prečo spustiť Mathesar na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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