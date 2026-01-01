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Open-source tabuľkové rozhranie na prehliadanie a úpravu databáz PostgreSQL bez písania SQL.

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Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Mathesar

Mathesar je open-source webová aplikácia, ktorá umiestňuje rozhranie v štýle tabuľky na akúkoľvek databázu PostgreSQL. Namiesto nahradenia vašej databázy sa pripája priamo pomocou natívnych rolí a povolení PostgreSQL, takže každý používateľ vidí presne tie údaje, ku ktorým má povolený prístup – bez potreby samostatnej vrstvy identity.

Vlastné hostovanie Mathesaru udržuje vaše údaje pod vašou kontrolou a zároveň poskytuje netechnickým členom tímu spôsob, ako dopytovať, filtrovať a upravovať záznamy prostredníctvom známeho mriežkového rozhrania. Vývojári si zachovávajú plný prístup k základnej schéme Postgres, čo znamená, že Mathesar funguje popri vašich existujúcich nástrojoch namiesto toho, aby ich nahrádzal.

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Kľúčové vlastnosti Mathesar

Tabuľková úprava

Prehliadajte, filtrujte, raďte a upravujte riadky v ľubovoľnej tabuľke prostredníctvom známej mriežky – nie je potrebný žiadny SQL ani databázový klient.

Vizuálny tvorca dotazov

Vytvárajte dotazy so spojeniami, agregáciami a filtrami prostredníctvom rozhrania typu point-and-click, ktoré zostáva synchronizované s vašou schémou Postgres.

Natívna kontrola prístupu

Mathesar používa skutočné roly a povolenia PostgreSQL, takže to, čo používatelia môžu vidieť a upravovať, je vždy riadené vlastnými bezpečnostnými pravidlami vašej databázy.

Import a export CSV

Nahrajte súbory CSV alebo TSV priamo do tabuliek, alebo exportujte akékoľvek zobrazenie do tabuľky na offline analýzu.

Zdieľateľné formuláre údajov

Vytvorte jednoduché vstupné formuláre, ktoré umožňujú spolupracovníkom pridávať riadky do tabuľky bez odhalenia celého databázového rozhrania.

Prečo spustiť Mathesar na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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