Nasaďte OpnForm pomocou inštalácie jedným kliknutím.
Open-source nástroj na tvorbu formulárov na vytváranie krásnych, vložiteľných formulárov s logikou, upozorneniami a analýzami.
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S čím sa dá postaviť OpnForm
OpnForm je open-source alternatíva k Typeform a Google Forms, vytvorená pre tímy, ktoré chcú mať plnú kontrolu nad svojimi formulárovými dátami a procesom odosielania. Poskytuje editor formulárov s funkciou drag-and-drop (potiahni a pusť) s podmienenou logikou, viacstránkové formuláre, nahrávanie súborov a širokú škálu typov polí — to všetko bez poplatkov za odpoveď alebo opustenia dát vašej infraštruktúry.
Samostatné hostovanie OpnForm vám poskytuje neobmedzené odpovede, vlastnú značku a možnosť pripojiť odoslané formuláre priamo k vašim vlastným databázam, webhookom a notifikačným kanálom. Vy nastavujete pravidlá uchovávania dát a kontrolujete, kto má prístup k odoslaným dátam, vďaka čomu je vhodný pre regulované odvetvia a tímy dbajúce na súkromie.
Kľúčové vlastnosti OpnForm
Drag-and-drop nástroj na tvorbu
Vytvárajte formuláre vizuálne s viac ako 20 typmi polí vrátane nahrávania súborov, podpisov, hodnotiacich škál a maticových mriežok.
Podmienená logika
Zobrazte alebo skryte polia na základe predchádzajúcich odpovedí, aby ste respondentov previedli len relevantnými otázkami.
Webhook a oznámenia
Spúšťajte webhooky a e-mailové upozornenia pri každom odoslaní, aby bol váš tím upozornený a vaše systémy zostali synchronizované.
Vložiteľné kdekoľvek
Vložte formuláre ako vyskakovacie okno, posuvník alebo vložený widget na akúkoľvek webovú stránku bez presmerovania návštevníkov z vašej stránky.
Správa odpovedí
Zobrazte, filtrujte a exportujte všetky odoslané formuláre z integrovaného ovládacieho panela s vyhľadávaním na úrovni stĺpcov a exportom do CSV.
Prečo spustiť OpnForm na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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