Nasaďte MQTTX inštaláciou jedným kliknutím.
Prehliadačový klient MQTT 5.0 na ladenie brokerov a testovanie pripojení IoT WebSocket bez lokálnych inštalácií.
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S čím sa dá postaviť MQTTX
MQTTX Web je open-source MQTT 5.0 klient od EMQX, ktorý beží výhradne v prehliadači, čo umožňuje inžinierom pripojiť sa k akémukoľvek MQTT brokeru cez WebSocket na kontrolu tém, publikovanie dát a validáciu tokov IoT správ v priebehu sekúnd. Na rozdiel od desktopovej edície, MQTTX Web nevyžaduje žiadny inštalátor — otvorenie nasadeného URL je všetko, čo tímy potrebujú na začatie ladenia brokerov z akéhokoľvek notebooku alebo tabletu.
Vlastné hostovanie MQTTX Web na vašom vlastnom VPS umiestňuje súkromného, vždy dostupného WebSocket klienta na URL, ktoré váš tím kontroluje, bez toho, aby koncový bod hostovaný treťou stranou zaznamenával vaše prihlasovacie údaje brokera a bez závislosti na verejnej inštancii emqx.io. Profily pripojenia sú uložené lokálne v každom prehliadači, takže samotné nasadenie je bezstavové a ľahko sa aktualizuje.
Kľúčové vlastnosti MQTTX
Plná podpora MQTT 5.0
Otestujte každú funkciu MQTT 5.0 vrátane vlastností, kódov dôvodov, zdieľaných odberov a vzorov požiadaviek a odpovedí proti akémukoľvek kompatibilnému brokerovi.
WebSocket konektivita
Pripojte sa k MQTT brokerom cez WS a WSS priamo z prehliadača, ideálne na validáciu IoT brán a webových klientov, ktoré sa spoliehajú na transport WebSocket.
Viacmaklérsky pracovný priestor
Ukladajte a prepínajte medzi profilmi pripojenia pre produkčné, stagingové a lokálne brokery bez opustenia karty alebo opätovnej konfigurácie prihlasovacích údajov zakaždým.
Publikovanie a odber tém
Prihláste sa na odber tém so zástupnými znakmi, publikujte dáta vo formáte JSON, čistý text alebo Base64 a kontrolujte históriu správ s metadátami QoS, uchovanými a časovou pečiatkou.
Bezinštalačný prístup
Zdieľajte nasadenú URL s vaším tímom, aby ste poskytli každému inžinierovi MQTT klienta bez distribúcie desktopových binárnych súborov alebo spravovania verzií balíkov.
Ukladanie dát na strane klienta
Nastavenia pripojenia a história správ zostávajú v prehliadači prostredníctvom localStorage, takže server neuchováva žiadne prihlasovacie údaje brokera a zostáva bezstavový pri aktualizáciách.
Prečo spustiť MQTTX na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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