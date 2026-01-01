Nasadenie ServerStatus inštaláciou jedným kliknutím.
Ľahký monitorovací panel pre viacero serverov, ktorý zhromažďuje metriky v reálnom čase zo všetkých vašich serverov v jednom zobrazení.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť ServerStatus
ServerStatus je open-source systém monitorovania viacerých serverov, ktorý zhromažďuje metriky CPU, pamäte, disku a siete z ľubovoľného počtu vzdialených strojov a prezentuje ich na jedinom webovom paneli v reálnom čase. Každý monitorovaný server spúšťa odľahčeného klientskeho agenta, ktorý podáva správy späť centrálnemu serveru ServerStatus, čo uľahčuje získanie jednotného pohľadu na celú vašu infraštruktúru bez nasadenia rozsiahleho pozorovateľného stacku.
Samostatné hostovanie ServerStatus na vašom vlastnom VPS udržiava všetky metriky infraštruktúry súkromné a pod vašou kontrolou. Webový panel sa aktualizuje naživo a nevyžaduje žiadnu databázu, žiadny komplexný konfiguračný pipeline a žiadne externé závislosti — len jeden kontajner a konfiguračný súbor s vašimi servermi.
Kľúčové vlastnosti ServerStatus
Viacserverová agregácia
Zhromažďujte a zobrazujte metriky z neobmedzeného počtu vzdialených serverov na jednom centralizovanom paneli bez samostatných inštalácií na server.
Dashboard v reálnom čase
Živo aktualizované webové UI zobrazuje zaťaženie CPU, využitie pamäte, miesto na disku a priepustnosť siete pre každého monitorovaného hostiteľa na prvý pohľad.
Ľahkí klientski agenti
Vzdialené servery spúšťajú minimálneho klienta Python alebo shell, ktorý hlási metriky cez jednoduché TCP pripojenie, s takmer nulovou réžiou zdrojov.
Upozorňovanie strážneho psa
Definujte výrazové pravidlá upozornení pre podmienky CPU, pamäte a siete a posielajte upozornenia prostredníctvom konfigurovateľných spätných volaní webhookov.
Monitorovanie webových stránok a SSL
Monitorujte koncové body HTTP/HTTPS a vypršanie platnosti certifikátu SSL spolu s metrikami servera na rovnakom paneli.
Prečo spustiť ServerStatus na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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