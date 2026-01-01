Nasaďte TrailBase inštaláciou na jedno kliknutie.
Open-source alternatíva k Firebase s typovo bezpečnými API, predplatnými v reálnom čase, autentifikáciou a administrátorským UI v jednom spustiteľnom súbore.
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S čím sa dá postaviť TrailBase
TrailBase je sub-milisekundová, jedno-spustiteľná alternatíva Firebase postavená na Rust, SQLite a Wasmtime. Zahŕňa typovo bezpečné REST a real-time API, autentifikáciu založenú na JWT s poskytovateľmi OAuth2, vstavaný runtime WebAssembly pre vlastnú serverovú logiku a prepracovaný administrátorský panel do jedného binárneho súboru – takže kompletný backend sa dodáva ako jeden proces bez externej databázy na prevádzku.
Vlastné hostovanie TrailBase na vašom vlastnom VPS udržuje používateľské záznamy, aplikačné dáta a autentifikačné tokeny pod vašou plnou kontrolou, eliminuje ceny BaaS za požiadavku a poskytuje vám predvídateľnú latenciu vďaka lokálnemu úložisku SQLite. Klientske SDK pre TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin a C# uľahčujú integráciu s webovými a mobilnými aplikáciami.
Kľúčové vlastnosti TrailBase
Typovo bezpečné API
Zadefinujte kolekcie v administrátorskom UI a TrailBase automaticky generuje typovo bezpečné REST koncové body s JSON schémou, čím eliminuje krehký ručne písaný CRUD kód.
Predplatné v reálnom čase
API rozhrania v reálnom čase na báze push notifikácií umožňujú klientom odoberať zmeny záznamov a zostať synchronizované bez neustáleho dopytovania, čo je ideálne pre kolaboratívne aplikácie a aplikácie s aktualizáciami v reálnom čase.
WebAssembly behové prostredie
Spustite vlastnú logiku na strane servera napísanú v jazyku JavaScript, Rust alebo Go ako komponenty WASM v izolovanom prostredí, bez potreby prebudovať alebo reštartovať server.
Vstavaná autentifikácia
Registrácia pomocou e-mailu a hesla a poskytovatelia OAuth2 ako Google a Discord fungujú automaticky pomocou JWT a obnovovacích tokenov – nie je potrebná žiadna samostatná služba identity.
Správcovský panel
Zabalené webové používateľské rozhranie vám umožňuje spravovať tabuľky, prehliadať záznamy, konfigurovať autentifikáciu a kontrolovať protokoly bez ručného písania volaní SQL alebo REST.
Jeden binárny súbor na SQLite
Všetko beží z jedného spustiteľného súboru Rust podporeného SQLite, takže nasadenia zostávajú jednoduché a dotazy zostávajú rýchle bez samostatného databázového servera.
Prečo spustiť TrailBase na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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