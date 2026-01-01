Nasaďte inštaláciu Invio jedným kliknutím.
Minimalistický fakturačný systém s vlastným hostingom pre živnostníkov a malé tímy bez poplatkov za predplatné.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Invio
Invio je rýchla, cielene zameraná aplikácia na fakturáciu vytvorená pre živnostníkov a malé tímy, ktorí potrebujú profesionálnu fakturáciu bez zložitosti plnohodnotných CRM platforiem. Pokrýva základný fakturačný pracovný postup – správu katalógu produktov, tvorbu faktúr a bezpečné odkazy bez hesla pre prístup klientov – v čistom, odľahčenom rozhraní, ktoré sa okamžite načíta aj na skromnom hardvéri.
Vlastné hostovanie Invio na vašom vlastnom VPS znamená, že vaše finančné údaje sa nikdy nedostanú na server tretej strany, bez poplatkov za faktúru a bez poplatkov za predplatné. História faktúr, katalógy produktov a záznamy klientov sú uložené v integrovanej databáze SQLite na vašej vlastnej infraštruktúre, čo vám dáva úplné vlastníctvo vašich obchodných záznamov.
Kľúčové vlastnosti Invio
Katalóg produktov
Udržiavajte katalóg služieb a položiek s kategóriami, aby bolo možné pridávať riadkové položky na nové faktúry v priebehu niekoľkých sekúnd s automaticky vyplnenými cenami a popismi.
Bezheslové klientske odkazy
Zdieľajte faktúry prostredníctvom zabezpečených odkazov, ktoré si klienti môžu otvoriť bez vytvorenia účtu, čím sa eliminuje trenie z procesu kontroly platieb.
Viacjazyčná podpora
Úplné preklady rozhrania pre angličtinu, nemčinu, holandčinu a portugalčinu umožňujú fakturáciu medzinárodným klientom v ich preferovanom jazyku.
Bez poplatkov za predplatné
Vlastný hosting eliminuje opakované náklady na SaaS – platíte len za zdroje VPS, ktoré už používate, bez ceny za faktúru alebo za používateľa.
Odľahčená architektúra
Úložisko založené na SQLite bez samostatnej databázovej služby udržuje nasadenie jednoduché a spotrebu zdrojov minimálnu pri základných plánoch VPS.
Prečo spustiť Invio na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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