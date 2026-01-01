Nasadiť Keila inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source newsletter a e-mail marketingová platforma vytvorená ako samoobslužná alternatíva k Mailchimp, Brevo a Sendinblue.
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S čím sa dá postaviť Keila
Keila je open-source platforma pre newslettery a e-mailový marketing, ktorá vám umožňuje rozvíjať, segmentovať a oslovovať váš zoznam odberateľov bez závislosti od Mailchimp, Brevo alebo iných komerčných SaaS. Postavená v Elixir a Phoenix pre vysokú doručiteľnosť a súbežnú priepustnosť, poskytuje čistý editor s funkciou drag-and-drop, automatizované kampane, A/B testovanie, segmentáciu odberateľov a potvrdzujúce toky s dvojitým prihlásením — všetko podporované vaším vlastným poskytovateľom SMTP, aby ste si zachovali plnú kontrolu nad reputáciou odosielania a kontaktnými údajmi.
Vlastné hostovanie Keily na vašom VPS poskytuje newsletterom, nezávislým vydavateľom a malým podnikom neobmedzený počet odberateľov a neobmedzené odosielanie bez cenotvorby za kontakt, ktorá sa bolestivo zvyšuje po prekročení niekoľkých tisíc čitateľov. Pripojte akéhokoľvek poskytovateľa SMTP — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, váš vlastný postfix — a majte plnú kontrolu nad každým vzťahom s odberateľom.
Kľúčové vlastnosti Keila
Prevodový editor Drag-and-Drop
Vizuálny editor newsletterov s opakovane použiteľnými blokmi, nahrávaním obrázkov a živým náhľadom robí navrhovanie kampaní prístupným pre neprogramátorov.
Segmentácia odberateľov
Definujte segmenty na základe štítkov predplatného, vlastných polí alebo vzorcov aktivity a potom posielajte cielené kampane konkrétnym skupinám publika.
Potvrdenie dvojitého súhlasu
Vstavaný potvrdzovací tok predvolene vynucuje dvojité prihlásenie, čím chráni reputáciu odosielateľa a zabezpečuje dodržiavanie CAN-SPAM a GDPR.
Prineste si vlastné SMTP
Pripojte ľubovoľného poskytovateľa SMTP – SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES alebo váš vlastný postfix – a majte kontrolu nad doručiteľnosťou a reputáciou odosielateľa.
Analytika otvorenia a kliknutí
Sledovanie otvorenia a kliknutí pre jednotlivé kampane s mierou odhlásenia a hlásením o nedoručení pomáha časom vylepšiť predmety a obsah.
API a webhooks
Plná integrácia REST API a webhookov vám umožňuje automaticky synchronizovať odberateľov z externých CRM, e-commerce alebo registračných formulárov.
Prečo spustiť Keila na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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