Zľava až do výšky 69 % na Kener

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Platforma stavovej stránky s otvoreným zdrojovým kódom na monitorovanie služieb a oznamovanie incidentov používateľom v reálnom čase.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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Nasadiť Kener jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Kener

Kener je open-source systém stavových stránok postavený na SvelteKit, ktorý umožňuje tímom monitorovať služby a transparentne komunikovať výpadky. Podporuje viacero typov monitorov – HTTP/API koncové body, TCP, DNS, SSL certifikáty, ping, SQL dotazy, heartbeaty a herné servery – každý sledovaný a zobrazený na verejnej stavovej stránke s históriou dostupnosti a grafmi doby odozvy.

Vlastné hostovanie Keneru na vašom VPS udržiava všetky monitorovacie dáta a históriu incidentov pod vašou kontrolou. Zahrnutá inštancia Redis spracováva fronty úloh a ukladanie do vyrovnávacej pamäte, zatiaľ čo dáta aplikácie sú štandardne uložené v SQLite – nie je potrebná žiadna externá databáza. Prvý používateľ, ktorý sa zaregistruje na inštancii, sa stane administrátorom.

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Kľúčové vlastnosti Kener

Viacprotokolové monitorovanie

Monitorujte HTTP koncové body, TCP porty, záznamy DNS, SSL certifikáty, ciele ping, kontrolné signály a herné servery z jedného ovládacieho panela.

Riadenie incidentov

Vytvárajte hlásenia incidentov s časovými osami stavu s časovými pečiatkami, zverejňujte priebežné aktualizácie a archivujte riešenia pre transparentnú históriu výpadkov.

Plánovaná údržba

Oznámte plánovanú odstávku vopred, aby používatelia videli nadchádzajúce okná údržby na stránke stavu pred prerušením služby.

Viackanálové oznámenia

Upozornite váš tím prostredníctvom e-mailu, Slacku, Discordu alebo webhookov v momente, keď monitor zmení stav alebo sa obnoví.

Vložiteľné stavové odznaky

Pridajte odznaky aktuálneho stavu alebo iframy do vašej dokumentácie, webovej stránky alebo palubnej dosky aplikácie na priame zobrazenie stavu služby.

Prístup na základe rolí

Pozvite členov tímu s rôznymi rolami, aby spolupracovali na aktualizáciách incidentov a monitorovali konfiguráciu bez zdieľania administrátorského prístupu.

Prečo spustiť Kener na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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30-dňová záruka vrátenia peňazí

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