Nasadiť Kener jedným kliknutím.
Platforma stavovej stránky s otvoreným zdrojovým kódom na monitorovanie služieb a oznamovanie incidentov používateľom v reálnom čase.
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S čím sa dá postaviť Kener
Kener je open-source systém stavových stránok postavený na SvelteKit, ktorý umožňuje tímom monitorovať služby a transparentne komunikovať výpadky. Podporuje viacero typov monitorov – HTTP/API koncové body, TCP, DNS, SSL certifikáty, ping, SQL dotazy, heartbeaty a herné servery – každý sledovaný a zobrazený na verejnej stavovej stránke s históriou dostupnosti a grafmi doby odozvy.
Vlastné hostovanie Keneru na vašom VPS udržiava všetky monitorovacie dáta a históriu incidentov pod vašou kontrolou. Zahrnutá inštancia Redis spracováva fronty úloh a ukladanie do vyrovnávacej pamäte, zatiaľ čo dáta aplikácie sú štandardne uložené v SQLite – nie je potrebná žiadna externá databáza. Prvý používateľ, ktorý sa zaregistruje na inštancii, sa stane administrátorom.
Kľúčové vlastnosti Kener
Viacprotokolové monitorovanie
Monitorujte HTTP koncové body, TCP porty, záznamy DNS, SSL certifikáty, ciele ping, kontrolné signály a herné servery z jedného ovládacieho panela.
Riadenie incidentov
Vytvárajte hlásenia incidentov s časovými osami stavu s časovými pečiatkami, zverejňujte priebežné aktualizácie a archivujte riešenia pre transparentnú históriu výpadkov.
Plánovaná údržba
Oznámte plánovanú odstávku vopred, aby používatelia videli nadchádzajúce okná údržby na stránke stavu pred prerušením služby.
Viackanálové oznámenia
Upozornite váš tím prostredníctvom e-mailu, Slacku, Discordu alebo webhookov v momente, keď monitor zmení stav alebo sa obnoví.
Vložiteľné stavové odznaky
Pridajte odznaky aktuálneho stavu alebo iframy do vašej dokumentácie, webovej stránky alebo palubnej dosky aplikácie na priame zobrazenie stavu služby.
Prístup na základe rolí
Pozvite členov tímu s rôznymi rolami, aby spolupracovali na aktualizáciách incidentov a monitorovali konfiguráciu bez zdieľania administrátorského prístupu.
Prečo spustiť Kener na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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