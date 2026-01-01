Nasadiť domovskú stránku inštaláciou jedným kliknutím.
Moderný, plne statický aplikačný panel s automatickým zisťovaním kontajnerov Docker a viac ako 100 integráciami služieb.
Vyberte si VPS plán pre Homepage
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Homepage
Homepage je rýchly, bezpečný a vysoko prispôsobiteľný aplikačný panel, ktorý slúži ako centrálne úložisko pre všetky vaše samoobslužné služby. Konfigurovaný výhradne prostredníctvom súborov YAML, integruje sa s Dockerom na automatické objavovanie spustených kontajnerov, zobrazuje živé systémové metriky a stav služieb a podporuje viac ako 100 integrácií tretích strán pre widgety s dátami v reálnom čase. Jeho plne statická architektúra znamená, že sa načíta okamžite a vyžaduje minimálne serverové zdroje.
Nasadenie Homepage na vašom VPS s priamym prístupom k Docker socketu vytvára dynamický, samoaktualizujúci sa panel, ktorý odráža vašu živú infraštruktúru — nové kontajnery sa objavujú automaticky, udržujúc váš panel presný, ako sa váš stack rozrastá, bez potreby manuálnej rekonfigurácie.
Kľúčové vlastnosti Homepage
Docker automatické zisťovanie
Automaticky detekuje spustené kontajnery cez Docker socket a pridáva ich na váš ovládací panel bez manuálneho zadávania.
100+ Integrácie služieb
Zobrazte živé dáta zo Sonarr, Radarr, Plex, Proxmox a desiatok ďalších populárnych samoobslužných služieb priamo na widgetoch palubnej dosky.
Konfigurácia založená na YAML
Spravujte verzie celej konfigurácie vášho dashboardu v súboroch YAML, čo výrazne zjednodušuje replikáciu alebo migráciu medzi prostrediami.
Widgety systémových zdrojov
Vstavané widgety zobrazujú využitie CPU, pamäte a disku v reálnom čase, takže môžete monitorovať stav servera z vašej úvodnej stránky.
Vlastné CSS a JS
Vložte vlastné CSS a JavaScript na prispôsobenie vzhľadu ovládacieho panela nad rámec vstavaných možností motívu.
Prečo spustiť Homepage na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.