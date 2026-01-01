Nasaďte Reiverr inštaláciu jedným kliknutím.
Jednotné TV-prívetivé rozhranie pre Jellyfin, TMDB, Sonarr a Radarr, ktoré nahrádza objavovanie v štýle Overseerr.
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S čím sa dá postaviť Reiverr
Reiverr je open-source front-end, ktorý kombinuje objavovanie médií, ich vyžiadanie a prehrávanie do jedného rozhrania prispôsobeného pre TV. Namiesto preskakovania medzi Jellyfin, TMDB, Sonarr a Radarr, používatelia prehliadajú populárne tituly, získavajú personalizované odporúčania, vyžiadajú si chýbajúci obsah a streamujú to, čo už majú vo svojej knižnici — všetko z jednej aplikácie optimalizovanej pre diaľkové ovládače a 10-stopové používateľské rozhrania.
Vlastné hostovanie Reiverr na vašom vlastnom VPS udržiava každý pripojený API kľúč, históriu sledovania a denník požiadaviek pod vašou kontrolou. Architektúra založená na pluginoch vám umožňuje pridávať nové streamovacie zdroje bez úpravy jadra a rovnaký backend môže poháňať webovú aplikáciu aj natívnu zostavu na inteligentných televízoroch Samsung Tizen.
Kľúčové vlastnosti Reiverr
TMDB Objavovanie
Prehliadajte si populárne filmy a relácie, prispôsobené odporúčania, obsadenie, hodnotenia a trailery s podporou The Movie Database.
Jellyfin Prehrávanie
Streamujte obsah, ktorý je už vo vašej knižnici Jellyfin, priamo v Reiverr bez prepínania aplikácií alebo relácií.
Požiadavky Sonarr a Radarr
Odošlite chýbajúce tituly priamo do Sonarr alebo Radarr na automatické stiahnutie a import do knižnice bez otvorenia ktoréhokoľvek UI.
TV-prvé rozhranie
Navigácia prispôsobená pre diaľkové ovládanie, veľká typografia a zvýraznenie fokusu, navrhnuté od základov pre inteligentné televízory a set-top boxy.
Architektúra pluginov
Vložte ďalšie prehrávacie alebo zdrojové pluginy do pripojeného priečinka s pluginmi, aby ste rozšírili Reiverr bez prebudovania obrazu.
Tizen Smart TV Zostava
Spárujte hostovaný backend s oficiálnou zostavou Tizen na inštaláciu Reiverr ako natívnej aplikácie na inteligentných televízoroch Samsung.
Prečo spustiť Reiverr na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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