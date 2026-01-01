Nasadiť Calibre-Web jedným kliknutím.
Moderné webové rozhranie pre vašu knižnicu e-kníh Calibre, prístupné z akéhokoľvek zariadenia s prehliadačom.
Vyberte si VPS plán pre Calibre-Web
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Calibre-Web
Calibre-Web poskytuje čisté, prehliadačom ovládané rozhranie na správu a čítanie e-kníh uložených v databáze Calibre. Podporuje formáty EPUB, PDF, MOBI, AZW3 a komiksy, obsahuje vstavanú čítačku e-kníh s prispôsobiteľnými témami a umožňuje viacerým používateľom udržiavať samostatné zoznamy na čítanie a pokrok – to všetko bez potreby desktopovej aplikácie Calibre.
Vlastné hostovanie Calibre-Web na vašom VPS vám poskytuje osobnú digitálnu knižnicu prístupnú odkiaľkoľvek, bez sledovania, bez obmedzení DRM a s úplnou kontrolou nad vašimi údajmi o čítaní a zbierkou.
Kľúčové vlastnosti Calibre-Web
Vstavaná čítačka e-kníh
Čítajte EPUB a iné formáty priamo v prehliadači s nastaviteľnými písmami, témami a sledovaním pokroku v čítaní.
Podpora viacerých používateľov
Každý používateľ získa individuálne zoznamy na čítanie, pokrok a preferencie bez zdieľania jedného účtu alebo zobrazenia zbierky.
Podpora viacerých formátov
Podporuje formáty EPUB, PDF, MOBI, AZW3, CBR a CBZ, takže celá vaša knižnica — knihy, komiksy a časopisy — žije na jednom mieste.
Odoslať do zariadenia
E-mailujte knihy priamo do zariadenia Kindle alebo iných e-čítačiek, aby vaše preferované zariadenie vždy malo obsah, ktorý chcete, bez manuálnych prenosov.
Spravovanie metaúdajov
Upravte podrobnosti knihy, obálky, značky a informácie o sérii, aby ste udržali dobre usporiadanú, prehľadávateľnú knižnicu, ako sa rozrastá.
Prečo spustiť Calibre-Web na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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