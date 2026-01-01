Nasaďte Zenfeed jednoklikovou inštaláciou.
AI-poháňané RSS centrum, ktoré sumarizuje, sémanticky vyhľadáva a smeruje vaše kanály do použiteľných upozornení a prehľadov.
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S čím sa dá postaviť Zenfeed
Zenfeed je open-source AI informačné centrum, ktoré kombinuje klasickú RSS čítačku s osobným LLM sekretárom. Namiesto utápania sa v nespracovaných kanáloch prechádza každý článok konfigurovateľným procesom, ktorý sumarizuje obsah, klasifikuje ho pomocou vlastných výziev a vkladá ho do sémantického indexu, ktorý môžete dotazovať v prirodzenom jazyku. Pravidlá sledovania premieňajú ľubovoľné témy na opakujúce sa úlohy, ktoré doručujú plánované brífingy, monitorovacie súhrny alebo webhook notifikácie, keď sa objaví zodpovedajúci obsah.
Samohosting Zenfeedu na vašom vlastnom VPS udržiava váš zoznam odberov, históriu čítania a váš LLM API kľúč na infraštruktúre, ktorú ovládate. Šablóna zahŕňa webové používateľské rozhranie (UI), engine zenfeedu s trvalým úložiskom a súkromnú inštanciu RSSHub, aby ste sa mohli prihlásiť na odber tisícok zdrojov, ktoré neposkytujú natívne RSS kanály.
Kľúčové vlastnosti Zenfeed
Súhrny s AI
Každý článok prechádza cez LLM, ktorý vytvára stručné zhrnutie, aby ste mohli prechádzať desiatky zdrojov v priebehu minút namiesto hodín.
Semantické vyhľadávanie
Index vloženia vám umožňuje vyhľadávať vo vašej histórii čítania v prirodzenom jazyku a zobrazovať súvisiace príbehy naprieč kanálmi a časom.
Naplánované brífingy
Nakonfigurujte opakujúce sa úlohy, ktoré zostavujú denné alebo týždenné súhrny toho, na čom najviac záleží, a doručujú ich e-mailom alebo webhookom.
Monitorovanie tém
Definujte pravidlá sledovania s vlastnými výzvami, ktoré spúšťajú upozornenia vždy, keď sa nové články zhodujú s témou, spoločnosťou alebo kľúčovým slovom.
Zabalený RSSHub
Vstavaná inštancia RSSHub premieňa tisíce webových stránok bez natívnych kanálov na odbery, ktoré môžete viesť cez AI proces.
Otvoriť server MCP
Funguje ako server protokolu Model Context, aby klienti AI, ako napríklad Cherry Studio, mohli priamo chatovať s vašou osobnou knižnicou kanálov.
Prečo spustiť Zenfeed na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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