Nasadiť SQLPage jedným kliknutím.
Vytvárajte interaktívne webové stránky a dátové panely použitím iba SQL dotazov – nie je potrebný žiadny frontendový kód, frameworky ani JavaScript.
Vyberte si VPS plán pre SQLPage
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť SQLPage
SQLPage je open-source server webových aplikácií, ktorý vykresľuje interaktívne webové stránky priamo z SQL dotazov. Vývojári a analytici píšu súbory
.sql, ktoré vyberajú z vstavanej knižnice komponentov — formuláre, tabuľky, grafy, mapy, navigáciu a desiatky prvkov používateľského rozhrania — a server premieňa sady výsledkov na vyleštený HTML kód bez jediného riadku HTML, CSS alebo JavaScriptu. Pripojte SQLite, PostgreSQL, MySQL alebo Microsoft SQL Server a vystavte existujúcu databázu ako funkčný administrátorský panel, interný dashboard alebo prototyp v priebehu niekoľkých minút.
Vlastné hostovanie SQLPage na vašom vlastnom VPS udržuje dotazy, schémy a poverenia v rámci infraštruktúry, ktorú ovládate, namiesto platformy tretej strany s nízkym kódom. Neexistujú žiadne poplatky za používateľa, žiadne obmedzenia riadkov a vaše súbory
.sql zostávajú prenosné a kontrolovateľné verziou ako akýkoľvek iný kód.
Kľúčové vlastnosti SQLPage
Vykresľovanie iba SQL
Píšte bežné SQL súbory, ktoré vyberajú z bohatej knižnice komponentov a SQLPage vykresľuje responzívne HTML stránky priamo z výsledných sád.
Viacdatabázová podpora
Pripojte sa k SQLite, PostgreSQL, MySQL alebo Microsoft SQL Server a sprístupnite akúkoľvek existujúcu databázu ako fungujúcu webovú aplikáciu.
Vstavané komponenty
Formuláre, tabuľky, grafy, mapy, karty, navigácia, nahrávanie súborov a desiatky prepracovaných prvkov UI sú k dispozícii bez externých knižníc alebo krokov zostavenia.
Okamžité opätovné načítanie
Upravte
.sql súbor a zmena sa zobrazí pri ďalšom načítaní stránky – žiadna kompilácia, žiadny bundler a žiadny reštart.
Malý statický binárny súbor
Jediný binárny súbor Rust s veľkosťou pod 20 MB obsluhuje celú dynamickú stránku, s nízkou spotrebou pamäte a rýchlymi studenými štartmi na skromných zdrojoch VPS.
Vstavaná autentifikácia
Základná autentifikácia HTTP, správa relácií, OAuth a funkcie hashovania hesiel umožňujú súborom SQL chrániť stránky bez externej služby identity.
Prečo spustiť SQLPage na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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