Nasadiť WinterCMS jedným kliknutím.
Bezplatný, open-source CMS založený na Laravel s čistým administračním panelom, systémom doplnkov a výkonným systémom tém.
Vyberte si VPS plán pre WinterCMS
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť WinterCMS
WinterCMS je bezplatný systém na správu obsahu s otvoreným zdrojovým kódom, postavený na PHP frameworku Laravel. Pôvodne odvetvený z OctoberCMS, kombinuje architektúru priateľskú k vývojárom s intuitívnym backendom, ktorý zjednodušuje správu obsahu pre netechnických používateľov. CMS je dodávaný s editorom založeným na blokoch, flexibilným ekosystémom pluginov a prispôsobiteľným front-endom, ktorý umožňuje tímom vytvárať a udržiavať sofistikované webové stránky bez obetovania kvality kódu.
Vlastné hostovanie WinterCMS na vašom vlastnom VPS vám poskytuje úplnú kontrolu nad vašimi dátami, eliminuje poplatky za stránku alebo za používateľa a umožňuje vám prispôsobiť každú vrstvu zásobníka. Táto šablóna spája WinterCMS s vyhradenou databázou MySQL 8 pre spoľahlivú, produkčne pripravenú perzistenciu od prvého dňa.
Kľúčové vlastnosti WinterCMS
Nadácia Laravel
Postavený na Laravel PHP, WinterCMS dedí zrelú vrstvu smerovania, ORM a zabezpečenia, ktorú vývojári už poznajú a dôverujú jej.
Plugin ekosystém
Rozšírte funkčnosť prostredníctvom bohatého trhoviska s pluginmi a priamočiareho API, ktoré umožňuje rýchlu a udržiavateľnú tvorbu vlastných pluginov.
Témovací motor
Navrhujte plne prispôsobiteľné frontendy pomocou Twig šablón s komponentmi CMS, čiastkovými prvkami a rozloženiami – nevyžaduje sa žiadne uzamknutie témy.
Čistý Administračný panel
Prepracovaný backend založený na rolách umožňuje editorom obsahu spravovať stránky, médiá a nastavenia bez potreby asistencie vývojára.
Správca médií
Vstavaná správa súborov a obrázkov s nástrojmi na nahrávanie, organizáciu a inline úpravu udržiava všetky aktíva na jednom mieste.
Prečo spustiť WinterCMS na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.