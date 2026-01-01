Zľava až do výšky 69 % na XWiki

Nasaďte XWiki inštaláciu na jedno kliknutie.

Výkonná open-source wiki platforma pre správu tímových znalostí, dokumentáciu a kolaboratívne pracovné priestory.

Spustite svoju aplikáciu okamžite
Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasaďte XWiki inštaláciu na jedno kliknutie.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
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KVM 2
21,99
7,99/mes.
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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť XWiki

XWiki je open-source podniková wiki platforma, ktorá presahuje statickú dokumentáciu. Jej štruktúrovaný model stránok organizuje obsah do hierarchických priestorov a stránok, zatiaľ čo vstavaný skriptovací engine umožňuje tímom vytvárať dynamické dashboardy a vlastné intranetové aplikácie priamo na wiki stránkach. S viac ako 900 rozšíreniami a vstavaným sprievodcom App Within Minutes, tímy môžu premeniť XWiki na prispôsobenú vedomostnú bázu, nástroj na sledovanie problémov alebo projektový pracovný priestor bez toho, aby začínali od nuly.

Vlastné hostovanie XWiki na vašom vlastnom VPS udržiava všetku dokumentáciu, interné procesy a firemné znalosti pod vašou priamou kontrolou – žiadne poplatky za používateľa, žiadna závislosť od dodávateľa a žiadne dáta opúšťajúce vašu infraštruktúru. Táto šablóna spája XWiki s databázou PostgreSQL pre spoľahlivé úložisko pripravené na produkciu.

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Kľúčové vlastnosti XWiki

Štruktúrovaný model stránky

Organizujte obsah v hierarchických priestoroch a stránkach so vzťahmi rodič-dieťa, aby boli veľké vedomostné bázy prehľadné a konzistentné.

Zabudovaný tvorca aplikácií

Vytvorte vlastné dátové aplikácie na wiki stránkach pomocou sprievodcu App Within Minutes — nie je potrebný žiadny externý framework ani kódovanie.

900+ rozšírení

Rozšírte XWiki o knižnicu viac ako 900 komunitných rozšírení pokrývajúcich kalendáre, diagramy, správu úloh a LDAP autentifikáciu.

Skriptovací modul

Píšte skripty Velocity, Groovy alebo Python vo vnútri wiki stránok na vytváranie dynamického obsahu, dashboardov a automatizovaných reportov.

Fulltextové vyhľadávanie

Vstavaný Solr indexuje všetok obsah stránok a prílohy a okamžite poskytuje relevantné výsledky aj v rozsiahlych vedomostných bázach.

História revízií

Každá úprava je automaticky verzovaná s úplným zobrazením rozdielov a obnovením jedným kliknutím na obnovenie akejkoľvek predchádzajúcej verzie ktorejkoľvek stránky.

Prečo spustiť XWiki na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

Gad Iradufasha
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30-dňová záruka vrátenia peňazí

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