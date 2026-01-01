Nasaďte XWiki inštaláciu na jedno kliknutie.
Výkonná open-source wiki platforma pre správu tímových znalostí, dokumentáciu a kolaboratívne pracovné priestory.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť XWiki
XWiki je open-source podniková wiki platforma, ktorá presahuje statickú dokumentáciu. Jej štruktúrovaný model stránok organizuje obsah do hierarchických priestorov a stránok, zatiaľ čo vstavaný skriptovací engine umožňuje tímom vytvárať dynamické dashboardy a vlastné intranetové aplikácie priamo na wiki stránkach. S viac ako 900 rozšíreniami a vstavaným sprievodcom App Within Minutes, tímy môžu premeniť XWiki na prispôsobenú vedomostnú bázu, nástroj na sledovanie problémov alebo projektový pracovný priestor bez toho, aby začínali od nuly.
Vlastné hostovanie XWiki na vašom vlastnom VPS udržiava všetku dokumentáciu, interné procesy a firemné znalosti pod vašou priamou kontrolou – žiadne poplatky za používateľa, žiadna závislosť od dodávateľa a žiadne dáta opúšťajúce vašu infraštruktúru. Táto šablóna spája XWiki s databázou PostgreSQL pre spoľahlivé úložisko pripravené na produkciu.
Kľúčové vlastnosti XWiki
Štruktúrovaný model stránky
Organizujte obsah v hierarchických priestoroch a stránkach so vzťahmi rodič-dieťa, aby boli veľké vedomostné bázy prehľadné a konzistentné.
Zabudovaný tvorca aplikácií
Vytvorte vlastné dátové aplikácie na wiki stránkach pomocou sprievodcu App Within Minutes — nie je potrebný žiadny externý framework ani kódovanie.
900+ rozšírení
Rozšírte XWiki o knižnicu viac ako 900 komunitných rozšírení pokrývajúcich kalendáre, diagramy, správu úloh a LDAP autentifikáciu.
Skriptovací modul
Píšte skripty Velocity, Groovy alebo Python vo vnútri wiki stránok na vytváranie dynamického obsahu, dashboardov a automatizovaných reportov.
Fulltextové vyhľadávanie
Vstavaný Solr indexuje všetok obsah stránok a prílohy a okamžite poskytuje relevantné výsledky aj v rozsiahlych vedomostných bázach.
História revízií
Každá úprava je automaticky verzovaná s úplným zobrazením rozdielov a obnovením jedným kliknutím na obnovenie akejkoľvek predchádzajúcej verzie ktorejkoľvek stránky.
Prečo spustiť XWiki na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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