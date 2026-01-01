Nasadiť Flarum v inštalácii na jedno kliknutie.
Moderný, elegantný open-source fórový softvér na budovanie angažovaných a prosperujúcich online komunít.
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S čím sa dá postaviť Flarum
Flarum je platforma fóra novej generácie, ktorá prehodnocuje online diskusie pre moderný web. Vytvorená s prístupom zameraným na mobilné zariadenia, poskytuje elegantný, rýchly a intuitívny zážitok, ktorý podporuje zmysluplné konverzácie. Na rozdiel od tradičného softvéru pre fóra, ktorý pôsobí zastaralo a ťažkopádne, Flarum kombinuje aktualizácie v reálnom čase, nekonečné posúvanie a výkonný systém rozšírení v čistom rozhraní bez rušivých vplyvov.
Vlastné hostovanie Flarum na vašom vlastnom VPS vám dáva plnú kontrolu nad dátami vašej komunity, žiadne poplatky za používateľa a slobodu inštalovať ktorékoľvek z viac ako 200 komunitných rozšírení. S MySQL, ktorá spravuje ukladanie dát, a s dostupnými viac ako 41 prekladovými balíkmi, sa Flarum škáluje od špecializovaných záujmových skupín až po veľké profesionálne komunity.
Kľúčové vlastnosti Flarum
Dizajn s prioritou mobilných zariadení
Responzívne rozhranie navrhnuté od základov pre mobilné zariadenia, zabezpečujúce plynulý zážitok na akejkoľvek veľkosti obrazovky.
Bohatý ekosystém rozšírení
Viac ako 200 komunitných rozšírení vám umožňuje pridať sociálne prihlásenie, predplatné, ankety a mnoho ďalšieho bez zásahu do základného kódu.
Aktualizácie v reálnom čase
Diskusie sa aktualizujú naživo bez obnovenia stránky, čo udržiava konverzácie rýchle a pútavé pre aktívne komunity.
Organizácia založená na značkách
Flexibilný systém značiek vám umožňuje kategorizovať diskusie a používateľom umožňuje sledovať len témy, ktoré ich zaujímajú.
Výkonná moderácia
Vstavané nástroje na označovanie, pozastavenie a správu používateľov poskytujú moderátorom podrobnú kontrolu nad zdravím komunity.
Prečo spustiť Flarum na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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