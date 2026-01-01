Nasaďte Marreta inštaláciou na jedno kliknutie.
Samohostovaný proxy webového obsahu, ktorý získava a čistí články pre čítanie bez rušivých vplyvov a sledovania.
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S čím sa dá postaviť Marreta
Marreta je samoobslužný webový proxy server, ktorý získava a spracováva webové stránky s cieľom doručiť čisté, čitateľné verzie zbavené sledovacích súborov cookie, reklám a prístupových bariér. Normalizuje URL adresy, odstraňuje rušivé prvky z výstupu HTML a výsledky ukladá lokálne do vyrovnávacej pamäte, aby sa opakované čítania zobrazili okamžite. Vlastné pravidlá pre jednotlivé domény vám umožňujú doladiť, ako sa konkrétne stránky čistia a vykresľujú.
Spustenie Marrety na vašom vlastnom VPS znamená, že všetko spracovanie prebieha na infraštruktúre, ktorú ovládate – žiadna externá čítacia služba nedostáva vašu históriu prehliadania. Výsledkom je súkromná, rýchla a samostatná alternatíva ku cloudovým čítacím proxy serverom, bez obmedzení používania a bez dát opúšťajúcich váš server.
Kľúčové vlastnosti Marreta
Čistenie a normalizácia URL
Odstraňuje sledovacie parametre, presmerovania a šum z dopytov z adries URL pred načítaním, čím zakaždým vytvára čisté kanonické odkazy.
Načítanie obsahu bez súborov cookie
Načíta stránky bez súborov cookie alebo identifikačných hlavičiek, obchádzajúc vyskakovacie okná so súhlasom so súbormi cookie a prístupové brány založené na súboroch cookie.
Optimalizácia HTML
Odstraňuje reklamy, skripty, vyskakovacie okná a neobsahové prvky na zobrazenie čistej, rýchlo sa načítavajúcej verzie stránky.
Inteligentné cachovanie
Kešuje spracované stránky lokálne, takže opakované návštevy sa okamžite zobrazia bez opätovného načítania alebo opätovného spracovania zdrojovej stránky.
Vlastné pravidlá pre domény
Použite odstránenie CSS špecifické pre stránku, vkladanie JavaScriptu a vlastné pravidlá hlavičiek alebo súborov cookie na doladenie výstupu pre akúkoľvek doménu.
Prístup k JSON API
Každá spracovaná URL je tiež dostupná ako odpoveď JSON API, vďaka čomu sa Marreta ľahko integruje do automatizačných pracovných postupov.
Prečo spustiť Marreta na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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