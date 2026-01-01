Nasadenie Penpotu inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source UI/UX platforma na dizajn a prototypovanie postavená na webových štandardoch pre dizajnérov a vývojárov.
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S čím sa dá postaviť Penpot
Penpot je prvá open-source platforma na dizajn a prototypovanie, vytvorená špeciálne pre medziodborovú spoluprácu medzi dizajnérmi a vývojármi. Na rozdiel od proprietárnych alternatív, ktoré uzamykajú tímy do predplatných modelov a uzavretých ekosystémov, je Penpot postavený na otvorených webových štandardoch, generuje natívne SVG a vytvára kód pripravený pre CSS, ktorý môžu vývojári použiť priamo vo svojich projektoch.
Vlastné hostovanie Penpotu na vašom vlastnom VPS udržuje všetky dizajnové súbory, klientsku prácu a duševné vlastníctvo výhradne na vašich serveroch – žiadne poplatky za používateľa, žiadne viazanie na dodávateľa a úplná kontrola nad vašou dizajnovou infraštruktúrou a dátami.
Kľúčové vlastnosti Penpot
Spolupráca v reálnom čase
Viacerí dizajnéri môžu pracovať na tom istom súbore súčasne s prítomnosťou kurzora, riadkovými komentármi a živými aktualizáciami.
Natívny výstup SVG
Každý návrh sa exportuje do štandardného SVG s vlastnosťami CSS, ktoré môžu vývojári skopírovať priamo do kódu, čím sa eliminuje dohady pri odovzdávaní.
Komponentový systém
Vytvorte škálovateľné dizajnové systémy s opakovane použiteľnými komponentmi, variantmi, vnorenými prepísaniami a zdieľanými knižnicami naprieč projektmi.
Interaktívne prototypovanie
Vytvorte klikateľné prototypy s prechodmi, prekrytiami a správaním pri posúvaní na testovanie a overenie používateľských tokov pred vývojom.
Odovzdanie vývojárovi
Panel kontroly zobrazuje hodnoty CSS, rozmery a aktíva, aby vývojári získali presné špecifikácie bez potreby prístupu k nástrojom na dizajn.
Ekosystém pluginov
Rozšírte Penpot pomocou rozhrania API pre zásuvné moduly JavaScriptu na vytváranie vlastných pracovných postupov a integráciu s vaším existujúcim reťazcom nástrojov na dizajn.
Prečo spustiť Penpot na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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