Nasaďte bewCloud jedným kliknutím.
Ľahká samoobslužná platforma cloudového úložiska na osobnú synchronizáciu súborov, podporu CalDAV a CardDAV.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť bewCloud
bewCloud je ľahká, open-source platforma cloudového úložiska postavená na TypeScript a Deno. Poskytuje vám osobné úložisko súborov a synchronizáciu naprieč zariadeniami, spolu so vstavanou kompatibilitou CalDAV a CardDAV pre kalendáre a kontakty – všetko bežiace na vašej vlastnej infraštruktúre.
Na rozdiel od rozsiahlejších cloudových balíkov je bewCloud zámerne minimalistický: rýchlo sa nasadzuje, ľahko sa udržiava a zameriava sa na kľúčové prípady použitia prístupu k súborom a synchronizácie osobných údajov. Vlastné hostovanie udržuje vaše súbory, kalendár a kontakty súkromné a pod vašou plnou kontrolou, bez poplatkov za predplatné alebo obmedzení úložiska uložených treťou stranou.
Kľúčové vlastnosti bewCloud
Osobné úložisko súborov
Ukladajte a pristupujte k vašim súborom z akéhokoľvek zariadenia prostredníctvom čistého webového rozhrania bez spoliehania sa na cloudových poskytovateľov tretích strán.
CalDAV/CardDAV synchronizácia
Synchronizujte kalendáre a kontakty s akýmkoľvek klientom CalDAV alebo CardDAV, vrátane aplikácií pre iOS, Android a počítače.
Správa používateľov
Vstavané ovládacie prvky správcu vám umožňujú spravovať účty, konfigurovať pravidlá registrácie a kontrolovať, kto má prístup k vašej inštancii.
Viacfaktorová autentifikácia
Chráňte účty pomocou TOTP, prístupových kľúčov alebo e-mailového 2FA pre dodatočnú vrstvu zabezpečenia nad rámec hesiel.
SSO integrácia
Voliteľná podpora OIDC vám umožňuje pripojiť sa k existujúcemu poskytovateľovi identity pre jednotné prihlásenie v rámci vašej infraštruktúry.
Prečo spustiť bewCloud na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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