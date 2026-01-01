Nasaďte Rundeck inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source automatizácia runbookov, ktorá mení skripty a pracovné postupy na samoobslužné operácie pre akýkoľvek tím.
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S čím sa dá postaviť Rundeck
Rundeck je open-source engine na automatizáciu runbookov, ktorý spravuje PagerDuty. Transformuje operačné skripty, ad-hoc príkazy a komplexné viacstupňové procedúry na verzované úlohy, ktoré môže ktokoľvek z tímu bezpečne spúšťať z webového používateľského rozhrania, API alebo integrácie chatu — bez rozdávania SSH kľúčov alebo produkčných poverení.
Vlastné hostovanie Rundecku na vašom vlastnom VPS udržuje definície úloh, históriu vykonávania a inventáre uzlov pod vašou kontrolou. Prevádzkoví, podporní a pohotovostní inžinieri získajú jedno auditované miesto na spúšťanie nasadení, reštartovanie služieb, obmieňanie kľúčov a riešenie incidentov — čím sa kmeňové znalosti menia na opakovane použiteľnú automatizáciu s obmedzeným prístupom.
Kľúčové vlastnosti Rundeck
Samoobslužné práce
Zabaľte skripty a shell príkazy ako parametrizované úlohy, aby neinžinieri mohli bezpečne spúšťať bežné prevádzkové úlohy z webového rozhrania.
Prístup založený na rolách
Granulované politiky ACL kontrolujú, kto môže čítať, spúšťať, upravovať alebo odstraňovať každú úlohu, projekt a uzol – ideálne na delegovanie bezpečného prístupu.
Orchestrácia pracovných postupov
Spojte kroky naprieč stovkami vzdialených uzlov s podmienenou logikou, spracovateľmi chýb a paralelným vykonávaním z jedného pracovného postupu.
Audit a história vykonania
Každé spustenie úlohy je zaznamenané s kompletným výstupom, parametrami a používateľom, ktorý ju spustil, čo vám poskytuje kompletnú prevádzkovú auditnú stopu.
API a webhooks
Spúšťajte úlohy z CI/CD pipeline, monitorovacích upozornení alebo chatops pomocou plného REST API, prijímačov webhookov a CLI klienta.
Ekosystém zásuvných modulov
Rozšírte Rundeck pomocou vstavaných a komunitných pluginov pre AWS, Ansible, Kubernetes, Slack, Jira a desiatky ďalších integrácií.
Prečo spustiť Rundeck na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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