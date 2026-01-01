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Nástroj na správu a objavovanie mediálnych požiadaviek pre Plex s prehliadaním poháňaným TMDb, schvaľovacími pracovnými postupmi a automatickou integráciou Sonarr a Radarr.

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Šírka pásma: 32 TB
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5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Overseerr

Overseerr je popredný nástroj na správu požiadaviek na médiá s otvoreným zdrojovým kódom pre operátorov serverov Plex. Používatelia prehliadajú úžasné rozhranie poháňané TMDb, aby objavili a požiadali o filmy alebo televízne relácie; administrátori kontrolujú a schvaľujú tieto požiadavky, ktoré sú potom automaticky splnené prostredníctvom Sonarr a Radarr. Autentifikácia Plex poskytuje bezproblémové jednotné prihlásenie a skener knižnice zabraňuje duplicitným stiahnutiam krížovou kontrolou toho, čo je už k dispozícii.

Vlastné hostovanie Overseerr na vašom VPS poskytuje vašej komunite Plex vyleštený, vždy prístupný portál bez odhaľovania nástrojov automatizácie backendu. Vyhradené zdroje zaisťujú rýchle objavovanie médií s umeleckými dielami vo vysokom rozlíšení, zatiaľ čo trvalé úložisko chráni históriu požiadaviek, používateľské účty a nastavenia integrácie naprieč reštartmi a aktualizáciami.

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Kľúčové vlastnosti Overseerr

Plex Jednotné prihlásenie

Používatelia sa overujú pomocou svojich účtov Plex a povolenia sa synchronizujú automaticky, takže nie je potrebné udržiavať samostatnú vrstvu správy používateľov.

Integrácia Sonarr a Radarr

Schválené požiadavky sú presmerované priamo do Sonarr alebo Radarr na automatické stiahnutie a doručenie do knižnice, čím sa uzatvára cyklus bez manuálneho zásahu.

Objavovacie rozhranie TMDb

Vizuálne bohatý zážitok z prehliadania s podporou The Movie Database umožňuje používateľom objavovať trendový, populárny a odporúčaný obsah pred zadávaním požiadaviek.

Schvaľovací proces žiadostí

Správcovia prezerajú čakajúce žiadosti prostredníctvom intuitívneho ovládacieho panela s možnosťou schváliť, zamietnuť alebo nastaviť kvóty pre jednotlivých používateľov na správu úložnej kapacity.

Viac-kanálové oznámenia

Informuje používateľov o stave požiadaviek prostredníctvom Discordu, Telegramu, Slacku, e-mailu, webhookov, Pushoveru a ďalších, pričom každý kanál je nezávisle konfigurovateľný.

Prečo spustiť Overseerr na Hostingeri

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Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

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Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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