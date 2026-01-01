Nasaďte Overseerr inštaláciou jedným kliknutím.
Nástroj na správu a objavovanie mediálnych požiadaviek pre Plex s prehliadaním poháňaným TMDb, schvaľovacími pracovnými postupmi a automatickou integráciou Sonarr a Radarr.
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S čím sa dá postaviť Overseerr
Overseerr je popredný nástroj na správu požiadaviek na médiá s otvoreným zdrojovým kódom pre operátorov serverov Plex. Používatelia prehliadajú úžasné rozhranie poháňané TMDb, aby objavili a požiadali o filmy alebo televízne relácie; administrátori kontrolujú a schvaľujú tieto požiadavky, ktoré sú potom automaticky splnené prostredníctvom Sonarr a Radarr. Autentifikácia Plex poskytuje bezproblémové jednotné prihlásenie a skener knižnice zabraňuje duplicitným stiahnutiam krížovou kontrolou toho, čo je už k dispozícii.
Vlastné hostovanie Overseerr na vašom VPS poskytuje vašej komunite Plex vyleštený, vždy prístupný portál bez odhaľovania nástrojov automatizácie backendu. Vyhradené zdroje zaisťujú rýchle objavovanie médií s umeleckými dielami vo vysokom rozlíšení, zatiaľ čo trvalé úložisko chráni históriu požiadaviek, používateľské účty a nastavenia integrácie naprieč reštartmi a aktualizáciami.
Kľúčové vlastnosti Overseerr
Plex Jednotné prihlásenie
Používatelia sa overujú pomocou svojich účtov Plex a povolenia sa synchronizujú automaticky, takže nie je potrebné udržiavať samostatnú vrstvu správy používateľov.
Integrácia Sonarr a Radarr
Schválené požiadavky sú presmerované priamo do Sonarr alebo Radarr na automatické stiahnutie a doručenie do knižnice, čím sa uzatvára cyklus bez manuálneho zásahu.
Objavovacie rozhranie TMDb
Vizuálne bohatý zážitok z prehliadania s podporou The Movie Database umožňuje používateľom objavovať trendový, populárny a odporúčaný obsah pred zadávaním požiadaviek.
Schvaľovací proces žiadostí
Správcovia prezerajú čakajúce žiadosti prostredníctvom intuitívneho ovládacieho panela s možnosťou schváliť, zamietnuť alebo nastaviť kvóty pre jednotlivých používateľov na správu úložnej kapacity.
Viac-kanálové oznámenia
Informuje používateľov o stave požiadaviek prostredníctvom Discordu, Telegramu, Slacku, e-mailu, webhookov, Pushoveru a ďalších, pričom každý kanál je nezávisle konfigurovateľný.
Prečo spustiť Overseerr na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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