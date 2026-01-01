Nasadiť Browserless jedným kliknutím.
Headless Chrome ako služba s REST a WebSocket API na web scraping, generovanie PDF a automatizované testovanie.
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S čím sa dá postaviť Browserless
Browserless mení bezhlavý Chrome na sieťovo dostupnú službu, čím eliminuje zložitosť správy procesov prehliadača, únikov pamäte a konfliktov závislostí vo vašich vlastných aplikáciách. Vývojári sa pripájajú prostredníctvom REST API alebo WebSocketu pomocou Puppeteer, Playwright alebo Selenium — Browserless automaticky spravuje životný cyklus relácií, čistenie zdrojov a súbežné vykonávanie.
Vlastné hostovanie na VPS vám poskytuje úplnú kontrolu nad konfiguráciou prehliadača, používateľskými agentmi a nastaveniami proxy a zároveň eliminuje poplatky za požiadavky účtované cloudovými službami automatizácie prehliadačov. Citlivá logika web scraping-u a extrahované dáta zostávajú vo vašej vlastnej infraštruktúre a môžete si prispôsobiť limity súbežnosti tak, aby zodpovedali dostupným zdrojom.
Kľúčové vlastnosti Browserless
REST a WebSocket API
Ovládajte Chrome programovo cez HTTP alebo WebSocket, kompatibilné s Puppeteer, Playwright a Selenium bez zmeny vášho existujúceho kódu.
Generovanie PDF a snímok obrazovky
Vykreslite akúkoľvek URL adresu alebo HTML do pixelovo presného PDF alebo snímky obrazovky s flexibilnými možnosťami zobrazenia, veľkosti papiera a zacielenia na prvky.
Spravovanie súbežných relácií
Browserless radí do frontu a spravuje viacero paralelných relácií prehliadača, automaticky uvoľňuje zdroje, aby vášmu hostiteľovi nikdy nedošla pamäť.
Autentifikácia založená na tokenoch
Predgenerovaný API token obmedzuje prístup k vašej prehliadačovej službe, čím zabraňuje neoprávnenému použitiu vašich výpočtových zdrojov.
Extrakcia dát vykresľovaná JavaScriptom
Spúšťa kompletný klientsky JavaScript na cieľových stránkach, čo umožňuje extrahovať dáta z aplikácií s jednou stránkou (SPA) a dynamicky načítaného obsahu, ku ktorému sa statické scrappery nemôžu dostať.
Prečo spustiť Browserless na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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