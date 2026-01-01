Nasaďte DocuSeal jednoklikovou inštaláciou.
Bezplatná open-source platforma e-podpisu na vytváranie, odosielanie a správu pracovných postupov podpisovania dokumentov.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť DocuSeal
DocuSeal je bezplatná platforma na elektronické podpisovanie dokumentov s otvoreným zdrojovým kódom, ktorá poskytuje základné funkcie komerčných služieb ako DocuSign a PandaDoc — umiestňovanie polí potiahnutím myšou, viacero typov podpisov, automatické pripomienky a kompletné záznamy auditu — bez poplatkov za predplatné alebo poplatkov za dokument.
Vlastné hostovanie DocuSeal na vašom VPS znamená, že vaše zmluvy, dohody a podpísané dokumenty sú uložené výlučne na vašej vlastnej infraštruktúre. Citlivé obchodné dokumenty nikdy neprechádzajú platformou tretej strany, čo zjednodušuje súlad s GDPR a inými požiadavkami na ochranu údajov a zároveň vám poskytuje neobmedzenú kapacitu na ukladanie a spracovanie dokumentov.
Kľúčové vlastnosti DocuSeal
Drag-and-drop nástroj na tvorbu formulárov
Umiestnite polia pre podpis, iniciály, dátumy a vlastné vstupy formulára kdekoľvek v súbore PDF pomocou vizuálneho editora – nie je potrebné žiadne kódovanie.
Viaceré typy podpisov
Podpisovatelia môžu nakresliť, napísať alebo nahrať svoj podpis, prispôsobujúc sa osobným preferenciám na akomkoľvek zariadení.
Hromadné odosielanie
Pošlite ten istý dokument stovkám podpisovateľov naraz, vďaka čomu je hromadná distribúcia zmlúv rýchla a zvládnuteľná.
Automatické pripomienky
Oznámenia o čakajúcom podpise sa odosielajú automaticky, čím sa znižuje potreba manuálneho sledovania potrebného na včasné uzavretie dokumentov.
Šablóny dokumentov
Uložte si opakovane použiteľné rozloženia dokumentov, aby sa opakujúce sa pracovné postupy, ako sú NDA alebo nástupné formuláre, mohli spustiť v priebehu niekoľkých sekúnd.
Prečo spustiť DocuSeal na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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