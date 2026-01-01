Nasadiť Formbricks jedným kliknutím.
Open-source platforma na vytváranie cielených prieskumov cez aplikácie, odkazy, webové stránky a e-mail.
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S čím sa dá postaviť Formbricks
Formbricks je open-source platforma na správu skúseností, vytvorená ako alternatíva s možnosťou vlastného hostingu k službám Qualtrics a SurveyMonkey. Produktové a marketingové tímy ju používajú na vytváranie prieskumov, ktoré oslovia používateľov presne tam, kde sa nachádzajú — v rámci webových aplikácií prostredníctvom JavaScript SDK, na samostatných odkazových stránkach, vložené do webových stránok alebo doručené prostredníctvom e-mailových kampaní. Všetky odpovede prúdia do jednotného ovládacieho panela so zabudovanou segmentáciou a filtrovaním.
Vlastné hostovanie Formbricks na vašom VPS vám dáva plné vlastníctvo každej odpovede na prieskum a segmentu publika bez toho, aby dáta opustili vašu infraštruktúru. Prvý používateľ, ktorý sa zaregistruje po nasadení, sa stane administrátorom, bez predvolených poverení na distribúciu. PostgreSQL a Valkey sú predkonfigurované a pripravené na použitie hneď po prvom spustení.
Kľúčové vlastnosti Formbricks
Viackanálová distribúcia
Oslovte respondentov v aplikácii prostredníctvom JavaScript SDK, na stránkach so zdieľateľnými odkazmi, vložených na webových stránkach alebo prostredníctvom e-mailu – všetko spravované z jedného ovládacieho panela.
Cielenie publika SDK
Zobrazte prieskumy konkrétnym segmentom používateľov na základe atribútov, vlastných udalostí alebo minulých akcií sledovaných prostredníctvom Formbricks SDK.
Editor logického vetvenia
Vytvorte viackrokové prieskumy s podmienenou logikou, pravidlami preskakovania a rôznorodými typmi vstupov prostredníctvom vizuálneho editora bez kódu.
Automatické smerovanie odpovedí
Automaticky odosielajte odpovede do Slacku, Notion, Google Sheets, Airtable, Zapieru alebo n8n hneď, ako dorazia odoslané formuláre.
Analytika podaní
Zobrazte miery dokončenia, súhrny odpovedí a jednotlivé odoslania priamo na hlavnom paneli bez exportovania údajov.
Viacjazyčné prieskumy
Nasadiť prieskumy vo viacerých jazykoch súčasne z jednej konfigurácie prieskumu na oslovenie globálneho publika.
Prečo spustiť Formbricks na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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