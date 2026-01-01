Nasaďte OxiCloud jedným kliknutím.
Ľahké samoobslužné cloudové úložisko postavené v Rust, s kompatibilitou s desktopovým a mobilným klientom Nextcloud.
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S čím sa dá postaviť OxiCloud
OxiCloud je open-source platforma cloudového úložiska napísaná v Rust, navrhnutá ako rýchla a zdrojovo efektívna alternatíva k Nextcloud a OwnCloud. Poskytuje nahrávanie súborov, sťahovanie, správu priečinkov, zdieľanie, vyhľadávanie, kôš a vstavaný hudobný prehrávač – všetko s vlastným hostovaním s backendom PostgreSQL. Runtime Rust udržuje nečinnú pamäť hlboko pod 100 MB, čo ho robí praktickým pre plány VPS, kde by bol PHP-založený stack príliš ťažký.
Vlastné hostovanie OxiCloud umiestňuje všetky úložiská súborov na infraštruktúru, ktorú ovládate, bez kvót, bez poplatkov za predplatné a bez prístupu tretích strán k vašim súborom. Voliteľná vrstva kompatibility s Nextcloud umožňuje existujúcim desktopovým a mobilným klientom Nextcloud pripojiť sa bez prekonfigurovania.
Kľúčové vlastnosti OxiCloud
Klientská podpora Nextcloud
Voliteľná vrstva kompatibility s Nextcloudom umožňuje existujúcim desktopovým a mobilným synchronizačným klientom Nextcloud pripojiť sa k OxiCloudu bez ich preinštalovania alebo prekonfigurovania.
Nízke nároky na pamäť
Runtime Rust + mimalloc spotrebuje v nečinnosti menej ako 100 MB, vďaka čomu je OxiCloud praktický na malých VPS plánoch, kde by cloudové úložiská založené na PHP vyčerpali dostupnú RAM.
Odkazy na zdieľanie súborov
Generujte verejné odkazy na zdieľanie pre súbory a priečinky, aby si externí príjemcovia mohli stiahnuť obsah bez vytvorenia účtu na vašom serveri.
Kôš a obnova
Odstránené súbory sa presunú do koša namiesto okamžitého odstránenia, čo vám poskytne čas na obnovenie pred trvalým odstránením.
Vstavaný hudobný prehrávač
Streamujte zvukové súbory priamo z prehliadača s podporou zoznamov skladieb a metadátami skladieb – nevyžaduje sa žiadny samostatný mediálny server ani doplnok.
Prečo spustiť OxiCloud na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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