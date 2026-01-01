Zľava až do výšky 69 % na ThingsBoard

Nasadenie ThingsBoard jedným kliknutím.

Open-source IoT platforma na správu zariadení, zber telemetrických údajov v reálnom čase a vizualizáciu vlastných ovládacích panelov.

Spustite svoju aplikáciu okamžite
Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
10,99/mes.
Vyberte si plán
30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadenie ThingsBoard jedným kliknutím.

Vyberte si VPS plán pre ThingsBoard

69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť ThingsBoard

ThingsBoard je open-source IoT platforma, ktorá spravuje celý životný cyklus nasadenia pripojených zariadení — od zriaďovania zariadení a správy poverení cez príjem telemetrie v reálnom čase, spracovanie komplexných udalostí a vizualizáciu vlastných dashboardov. Podporuje protokoly MQTT, HTTP a CoAP ihneď po vybalení, vďaka čomu je kompatibilná prakticky s akýmkoľvek mikrokontrolérom, priemyselným senzorom alebo bránou.

Vlastné hostovanie ThingsBoard na vašom vlastnom VPS znamená, že údaje z vašich zariadení nikdy neopustia vašu infraštruktúru — čo je kritické pre nasadenia v priemysle, medicíne a inteligentných budovách, ktoré podliehajú požiadavkám na dátovú suverenitu. S podporou viacerých nájomníkov môže jediná inštancia ThingsBoard obsluhovať izolované prostredia pre rôzne tímy, zákazníkov alebo projekty.

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Kľúčové vlastnosti ThingsBoard

Dashboardy v reálnom čase

Vytvorte vlastné prístrojové panely s desiatkami typov widgetov – grafy, merače, mapy a tabuľky – ktoré sa aktualizujú v reálnom čase, keď zariadenia odosielajú telemetriu.

Vizuálny pravidlový engine

Spracujte údaje zo zariadení pomocou editora reťazca pravidiel typu potiahni a pusť, ktorý spúšťa alarmy, transformuje dátové balíčky a preposiela udalosti do externých systémov.

MQTT Konektivita zariadení

Pripojte senzory a mikrokontroléry cez MQTT, HTTP alebo CoAP pomocou prístupových tokenov pre jednotlivé zariadenia bez potreby ďalšieho brokera.

Spravovanie flotily zariadení

Organizujte zariadenia do skupín, priraďte spoločné atribúty, spravujte aktualizácie firmvéru a sledujte stav zariadení v celom vašom vozovom parku.

Viacnájomnícka podpora

Vytvorte izolované nájomnícke účty s vlastnými zariadeniami, ovládacími panelmi a používateľskými rolami – ideálne pre produktové spoločnosti spravujúce nasadenia zákazníkov.

Alarmy a Upozornenia

Definujte alarmy riadené prahom alebo pravidlami, ktoré odosielajú e-mailové, webhookové alebo platformové oznámenia, keď sú splnené podmienky zariadenia.

Prečo spustiť ThingsBoard na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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