Nasadenie ThingsBoard jedným kliknutím.
Open-source IoT platforma na správu zariadení, zber telemetrických údajov v reálnom čase a vizualizáciu vlastných ovládacích panelov.
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S čím sa dá postaviť ThingsBoard
ThingsBoard je open-source IoT platforma, ktorá spravuje celý životný cyklus nasadenia pripojených zariadení — od zriaďovania zariadení a správy poverení cez príjem telemetrie v reálnom čase, spracovanie komplexných udalostí a vizualizáciu vlastných dashboardov. Podporuje protokoly MQTT, HTTP a CoAP ihneď po vybalení, vďaka čomu je kompatibilná prakticky s akýmkoľvek mikrokontrolérom, priemyselným senzorom alebo bránou.
Vlastné hostovanie ThingsBoard na vašom vlastnom VPS znamená, že údaje z vašich zariadení nikdy neopustia vašu infraštruktúru — čo je kritické pre nasadenia v priemysle, medicíne a inteligentných budovách, ktoré podliehajú požiadavkám na dátovú suverenitu. S podporou viacerých nájomníkov môže jediná inštancia ThingsBoard obsluhovať izolované prostredia pre rôzne tímy, zákazníkov alebo projekty.
Kľúčové vlastnosti ThingsBoard
Dashboardy v reálnom čase
Vytvorte vlastné prístrojové panely s desiatkami typov widgetov – grafy, merače, mapy a tabuľky – ktoré sa aktualizujú v reálnom čase, keď zariadenia odosielajú telemetriu.
Vizuálny pravidlový engine
Spracujte údaje zo zariadení pomocou editora reťazca pravidiel typu potiahni a pusť, ktorý spúšťa alarmy, transformuje dátové balíčky a preposiela udalosti do externých systémov.
MQTT Konektivita zariadení
Pripojte senzory a mikrokontroléry cez MQTT, HTTP alebo CoAP pomocou prístupových tokenov pre jednotlivé zariadenia bez potreby ďalšieho brokera.
Spravovanie flotily zariadení
Organizujte zariadenia do skupín, priraďte spoločné atribúty, spravujte aktualizácie firmvéru a sledujte stav zariadení v celom vašom vozovom parku.
Viacnájomnícka podpora
Vytvorte izolované nájomnícke účty s vlastnými zariadeniami, ovládacími panelmi a používateľskými rolami – ideálne pre produktové spoločnosti spravujúce nasadenia zákazníkov.
Alarmy a Upozornenia
Definujte alarmy riadené prahom alebo pravidlami, ktoré odosielajú e-mailové, webhookové alebo platformové oznámenia, keď sú splnené podmienky zariadenia.
Prečo spustiť ThingsBoard na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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