Nasadiť Rotki jednoklikovou inštaláciou.
Open-source sledovač krypto portfólia, ktorý spracováva všetky dáta lokálne, čím udržiava vaše finančné informácie úplne súkromné.
Vyberte si VPS plán pre Rotki
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Rotki
Rotki je open-source nástroj na sledovanie portfólia, analýzu a daňové výkazníctvo postavený na jedinom princípe: vaše finančné údaje nikdy neopustia váš počítač. Na rozdiel od centralizovaných portfóliových aplikácií, ktoré agregujú držby naprieč burzami a peňaženkami na svojich serveroch, Rotki beží lokálne a spracováva všetko na vašom vlastnom VPS — žiadne účty, žiadne zdieľanie dát, žiadne riziko narušenia.
Pripája sa k Binance, Coinbase, Kraken a desiatkam ďalších búrz prostredníctvom API kľúčov len na čítanie, sleduje peňaženky Ethereum a Bitcoin a monitoruje DeFi pozície v protokoloch ako Aave a Uniswap. Samohosting vám poskytuje trvalý prístup z akéhokoľvek zariadenia bez vystavenia citlivých API kľúčov tretím stranám.
Kľúčové vlastnosti Rotki
Miestne spracovanie údajov
Všetky údaje portfólia sú spracovávané na vašom vlastnom serveri – nič sa neposiela externým službám, čím sa eliminuje riziko úniku finančných údajov.
Viacburzové sledovanie
Pripája sa k Binance, Coinbase, Kraken a mnohým ďalším burzám prostredníctvom API kľúčov len na čítanie pre jednotný prehľad portfólia.
Podpora protokolu DeFi
Automaticky detekuje pozície v Aave, Compound, Uniswap, MakerDAO a iných DeFi protokoloch, vrátane výnosov a odmien.
Generovanie daňového výkazu
Generuje podrobné správy o obchodoch, príjmoch a zdaniteľných udalostiach, formátované pre účtovníkov alebo import do daňového softvéru.
Monitorovanie Blockchainu
Sleduje Ethereum adresy so všetkými tokenmi ERC-20, Bitcoin adresy a držby NFT s oceňovaním v reálnom čase.
Prečo spustiť Rotki na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.