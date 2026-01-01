Nasadiť Snapdrop inštaláciou jedným kliknutím.
Zdieľanie lokálnych súborov cez prehliadač inšpirované AirDropom – žiadne účty, žiadne aplikácie, funguje na každej platforme.
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S čím sa dá postaviť Snapdrop
Snapdrop je krásne jednoduchý webový nástroj na zdieľanie súborov, ktorý eliminuje problémy s prenosom súborov medzi zariadeniami. Inšpirovaný Apple AirDrop, ale fungujúci naprieč všetkými platformami a prehliadačmi, Snapdrop automaticky objavuje zariadenia v rovnakej sieti a umožňuje okamžité peer-to-peer prenosy – bez potreby účtov, inštalácie aplikácií a konfigurácie.
Vlastné hostovanie Snapdropu na vašom VPS vytvára súkromné, vždy dostupné prostredie na zdieľanie súborov úplne vo vašej infraštruktúre. Na rozdiel od verejnej služby Snapdrop.net, vaša vlastne hostovaná inštancia uchováva všetky údaje o objavovaní a prenose vo vašej vlastnej sieti, čo je kľúčové pre organizácie, ktoré spracúvajú dôverné informácie alebo pôsobia v prostrediach s prísnymi požiadavkami na spracovanie údajov.
Kľúčové vlastnosti Snapdrop
Nulová konfigurácia
Zariadenia v rovnakej sieti sa navzájom automaticky objavia – otvorte prehliadač, uvidíte svoje zariadenia a okamžite začnite zdieľať.
Multiplatformová podpora
Funguje na Windows, macOS, Linux, iOS a Android z akéhokoľvek moderného prehliadača bez nutnosti inštalácie aplikácie na akomkoľvek zariadení.
Prevody medzi rovesníkmi
Priame prenosy využívajúce WebRTC udržiavajú súbory v pohybe medzi zariadeniami bez smerovania cez váš server, čím maximalizujú rýchlosť a súkromie.
Žiadne obmedzenia veľkosti súboru
Prenášajte súbory akejkoľvek veľkosti bez obmedzení nahrávania alebo kompresie, ktoré zavádzajú cloudové zdieľacie služby.
Žiadne účty potrebné
Úplne anonymné zdieľanie – žiadna registrácia, žiadne osobné údaje a žiadne trvalé ukladanie prenesených súborov.
Prečo spustiť Snapdrop na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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