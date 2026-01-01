Nasaďte MicroRealEstate inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source správa nájomných nehnuteľností pre prenajímateľov: nájomné zmluvy, nájomné, nájomníci a úložisko dokumentov na jednej platforme s vlastným hostingom.
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S čím sa dá postaviť MicroRealEstate
MicroRealEstate je open-source aplikácia na správu nehnuteľností vytvorená špeciálne pre nezávislých prenajímateľov a malé realitné tímy. Konsoliduje záznamy nájomníkov, nájomné zmluvy, sledovanie nájomného a generovanie dokumentov do jedného vlastne hosteného pracovného priestoru, čím eliminuje poplatky za jednotku a kompromisy v zdieľaní údajov komerčných SaaS riešení na správu nehnuteľností.
Vlastné hostenie MicroRealEstate na vašom vlastnom VPS udržiava citlivé informácie o nájomníkoch, nájomné zmluvy a históriu platieb pod vašou plnou kontrolou. Architektúra mikroslužieb čisto oddeľuje portál prenajímateľa, portál nájomníka, generátor dokumentov a e-mailovú službu, čo uľahčuje správu prenájmov v akomkoľvek rozsahu bez opakovaných nákladov na softvér.
Kľúčové vlastnosti MicroRealEstate
Správa nájmu
Generujte nájomné zmluvy z prispôsobiteľných šablón a ukladajte každú zmluvu, dodatok a dokument viazaný na každý nájom na jednom mieste.
Sledovanie platieb nájomného
Zaznamenávajte prichádzajúce platby a monitorujte oneskorené platby pre každú jednotku, s automatickým generovaním oznámení a potvrdení pre nájomníkov.
Portál pre nájomníkov
Vyhradené rozhranie pre nájomníkov umožňuje nájomníkom prezrieť si nájomnú zmluvu, zobraziť históriu platieb a stiahnuť si potvrdenia bez kontaktovania prenajímateľa.
Vlastné dokumenty
Vytvárajte oznámenia, listy a vyhlásenia z opakovane použiteľných šablón, aby komunikácia s nájomníkmi zostala konzistentná a profesionálna.
Tímová spolupráca
Pozvite spolupracovníkov, aby si rozdelili pracovné zaťaženie spojené so správou nehnuteľností, čím sa platforma stáva vhodnou pre nezávislých prenajímateľov aj realitné spoločnosti.
E-mailové oznámenia
Pripojte SMTP, Mailgun alebo Gmail na odosielanie potvrdení, hromadných oznámení a pozvánok pre nájomníkov priamo z aplikácie.
Prečo spustiť MicroRealEstate na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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