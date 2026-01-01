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Open-source správa nájomných nehnuteľností pre prenajímateľov: nájomné zmluvy, nájomné, nájomníci a úložisko dokumentov na jednej platforme s vlastným hostingom.

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RAM: 4 GB
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Šírka pásma: 4 TB
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7,79/mes.
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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
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Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
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KVM 4
35,99
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť MicroRealEstate

MicroRealEstate je open-source aplikácia na správu nehnuteľností vytvorená špeciálne pre nezávislých prenajímateľov a malé realitné tímy. Konsoliduje záznamy nájomníkov, nájomné zmluvy, sledovanie nájomného a generovanie dokumentov do jedného vlastne hosteného pracovného priestoru, čím eliminuje poplatky za jednotku a kompromisy v zdieľaní údajov komerčných SaaS riešení na správu nehnuteľností.

Vlastné hostenie MicroRealEstate na vašom vlastnom VPS udržiava citlivé informácie o nájomníkoch, nájomné zmluvy a históriu platieb pod vašou plnou kontrolou. Architektúra mikroslužieb čisto oddeľuje portál prenajímateľa, portál nájomníka, generátor dokumentov a e-mailovú službu, čo uľahčuje správu prenájmov v akomkoľvek rozsahu bez opakovaných nákladov na softvér.

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Kľúčové vlastnosti MicroRealEstate

Správa nájmu

Generujte nájomné zmluvy z prispôsobiteľných šablón a ukladajte každú zmluvu, dodatok a dokument viazaný na každý nájom na jednom mieste.

Sledovanie platieb nájomného

Zaznamenávajte prichádzajúce platby a monitorujte oneskorené platby pre každú jednotku, s automatickým generovaním oznámení a potvrdení pre nájomníkov.

Portál pre nájomníkov

Vyhradené rozhranie pre nájomníkov umožňuje nájomníkom prezrieť si nájomnú zmluvu, zobraziť históriu platieb a stiahnuť si potvrdenia bez kontaktovania prenajímateľa.

Vlastné dokumenty

Vytvárajte oznámenia, listy a vyhlásenia z opakovane použiteľných šablón, aby komunikácia s nájomníkmi zostala konzistentná a profesionálna.

Tímová spolupráca

Pozvite spolupracovníkov, aby si rozdelili pracovné zaťaženie spojené so správou nehnuteľností, čím sa platforma stáva vhodnou pre nezávislých prenajímateľov aj realitné spoločnosti.

E-mailové oznámenia

Pripojte SMTP, Mailgun alebo Gmail na odosielanie potvrdení, hromadných oznámení a pozvánok pre nájomníkov priamo z aplikácie.

Prečo spustiť MicroRealEstate na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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