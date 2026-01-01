Nasadenie Mage AI jedným kliknutím.
Moderná platforma dátových pipeline na vytváranie, spúšťanie a správu ETL pracovných postupov s Pythonom, SQL a R.
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S čím sa dá postaviť Mage AI
Mage AI je platforma dátových pipeline novej generácie, ktorá kombinuje vývojové prostredie v štýle notebooku s orchestráciou na produkčnej úrovni. Dátoví inžinieri a analytici vytvárajú ETL pipeline pomocou Pythonu, SQL alebo R v interaktívnom editore, inkrementálne ich testujú, potom ich plánujú a monitorujú vo veľkom rozsahu. Integrácie s PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 a desiatkami ďalších zdrojov a cieľov pokrývajú väčšinu konfigurácií dátového stacku.
Vlastné hostovanie Mage AI na vašom VPS udržiava citlivé produkčné dáta vo vašej vlastnej infraštruktúre, eliminuje cloudové ceny za spustenie a poskytuje tímom vyhradené prostredie pipeline, ktoré sa škáluje s ich pracovným zaťažením bez obmedzení dodávateľa.
Kľúčové vlastnosti Mage AI
Vývoj v štýle notebooku
Vytvárajte a testujte bloky pipeline interaktívne v prehliadačovom IDE predtým, ako ich povýšite na plánované produkčné spustenia.
Podpora Python, SQL a R
Napíšte transformačnú logiku v jazyku, ktorý váš tím už používa, miešaním blokov Pythonu a SQL v tom istom pipeline.
Vstavaná Orchestrácia
Naplánujte pipeline, definujte závislosti medzi úlohami a monitorujte spustenia z jednotného orchestračného panela.
Široké integrácie
Pripojte sa k databázam, dátovým skladom, cloudovým úložiskám a API pomocou predpripravených konektorov, ktoré pokrývajú väčšinu nástrojov dátového zásobníka.
Integrácia Git
Kód pipeline s riadením verzií s natívnou podporou Git pre kolaboratívny vývoj a sledovanie zmien.
Prečo spustiť Mage AI na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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