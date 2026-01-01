Nasadenie Spoolman jednoklikovou inštaláciou.
Vlastne hostovaný sledovač filamentových cievok pre nadšencov 3D tlače na správu zásob, spotreby a štítkov s QR kódmi.
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S čím sa dá postaviť Spoolman
Spoolman je samoobslužná webová aplikácia na správu cievok s filamentom pre 3D tlač. Poskytuje výrobcom a tlačovým farmám centrálny inventár každej cievky — sleduje hmotnosť, materiál, farbu, výrobcu a zostávajúci filament, aby ste nikdy nezačali tlač bez dostatočného množstva materiálu. Na rozdiel od tabuliek alebo lepiacich poznámok, Spoolman ukladá všetko v ľahkej databáze SQLite, sprístupňuje čisté REST API pre integráciu s Klipperom a Moonrakerom a poskytuje webové používateľské rozhranie prístupné z akéhokoľvek prehliadača vo vašej sieti.
Samoobslužné hostovanie Spoolmanu na vašom vlastnom VPS udržuje všetky inventárne údaje súkromné a vždy prístupné, bez poplatkov za predplatné alebo zdieľania údajov s tretími stranami. Aktualizácie WebSocket v reálnom čase znamenajú, že každý pripojený klient okamžite vidí zmeny v inventári.
Kľúčové vlastnosti Spoolman
Sledovanie zásob cievok
Zaznamenajte výrobcu, materiál, farbu, hmotnosť a zostávajúce vlákno pre každú cievku, aby ste vždy vedeli, čo je k dispozícii pred spustením tlače.
Integrácia Klipper a Moonraker
REST API sa natívne integruje s Klipperom a Moonrakerom, aby vaša 3D tlačiareň mohla automaticky zaznamenávať spotrebu filamentu bez manuálneho zaznamenávania.
Generátor štítkov QR kódu
Vytlačte samolepiace QR štítky pre každú cievku – rýchle skenovanie z akéhokoľvek mobilného prehliadača zobrazí úplný profil materiálu a zostávajúcu hmotnosť.
Aktualizácie WebSocket v reálnom čase
Zmeny zásob sú okamžite odosielané všetkým pripojeným klientom prostredníctvom WebSockets, čím sa prehľady a filtre udržiavajú v synchronizácii bez manuálnej aktualizácie.
Viaceré databázové backendy
Predvolene používa SQLite s nulovou konfiguráciou pre jedno-používateľské nastavenia, s voliteľnou podporou PostgreSQL a MariaDB pre zdieľané tlačové farmy a vyššie objemy zápisu.
Prečo spustiť Spoolman na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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