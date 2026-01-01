Nasadenie AirTrail jedným kliknutím.
Open-source osobný letový denník na zaznamenávanie, vizualizáciu a analýzu vašich leteckých ciest na interaktívnej mape sveta.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť AirTrail
AirTrail je open-source webová aplikácia na sledovanie osobných letov, ktorá vám umožňuje zaznamenávať každý let, vizualizovať vaše trasy na interaktívnej mape sveta a preskúmať štatistiky o vašej histórii cestovania. Podporuje import letových údajov z populárnych služieb ako MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt a JetLog, čo uľahčuje vytvorenie kompletného záznamu od prvého dňa. Podpora viacerých používateľov umožňuje každému členovi domácnosti viesť si samostatný súkromný letový denník na rovnakej inštancii.
Vlastné hostovanie AirTrail na vašom vlastnom VPS udržuje vašu históriu cestovania súkromnú a plne pod vašou kontrolou, bez poplatkov za predplatné a bez toho, aby si vaše údaje ponechávala služba tretej strany. Prvý používateľ, ktorý sa zaregistruje, automaticky získa prístup na úrovni vlastníka.
Kľúčové vlastnosti AirTrail
Interaktívna mapa sveta
Pozrite si každý let zobrazený na mape sveta s trasovými čiarami spájajúcimi každý pôvod a cieľ, ktoré ste navštívili.
Importy histórie letov
Importujte existujúce záznamy z MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt, JetLog a byAir na okamžité doplnenie vašej histórie.
Štatistiky cestovania
Preskúmajte celkové súčty a rozdelenia podľa preletenej vzdialenosti, navštívených krajín, použitých letísk, leteckých spoločností a času stráveného vo vzduchu.
Viacpoužívateľská podpora
Zdieľajte jednu inštanciu AirTrail s rodinou alebo spolucestujúcimi – každý používateľ si vedie svoj vlastný súkromný letový denník a štatistiky.
Verejné zdieľanie letov
Vygenerujte zdieľateľný odkaz, aby si ostatní mohli prezerať vašu interaktívnu letovú mapu bez potreby účtu.
Prečo spustiť AirTrail na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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