Nasaďte Bar Assistant jedným kliknutím.
Vlastne hostovaný správca receptov na koktaily, ktorý sleduje váš barový inventár a presne vám povie, ktoré nápoje si môžete pripraviť práve teraz.
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S čím sa dá postaviť Bar Assistant
Bar Assistant je samoobslužná webová aplikácia pre koktailových nadšencov a domácich barmanov, ktorí chcú spravovať svoju zásobu ingrediencií a objavovať recepty na základe toho, čo skutočne majú po ruke. Presahuje jednoduchú knihu receptov tým, že inteligentne zohľadňuje náhrady ingrediencií, voliteľné komponenty a vzťahy medzi rodičovskými a podradenými ingredienciami – čím maximalizuje počet koktailov, ktoré môžete pripraviť z vášho aktuálneho inventára bez toho, aby ste museli ísť do obchodu.
Táto šablóna zahŕňa webové rozhranie Salt Rim, API server Bar Assistant, Meilisearch pre okamžité fulltextové vyhľadávanie vo vašej zbierke receptov a Redis pre ukladanie do vyrovnávacej pamäte. Samoobslužné hostovanie znamená, že vaše osobné poznámky k receptom, vlastné koktailové kreácie a inventár ingrediencií zostanú na vašom vlastnom serveri namiesto toho, aby boli uzamknuté v aplikácii tretej strany.
Kľúčové vlastnosti Bar Assistant
Párovanie zložiek na regáli
Povedzte Bar Assistantovi, čo máte v skrinke, a okamžite vám ukáže, ktoré koktaily si môžete pripraviť, vrátane inteligentných zhôd s použitím náhrad ingrediencií.
Rýchle fulltextové vyhľadávanie
Meilisearch umožňuje okamžité vyhľadávanie naprieč receptami, filtrovanie podľa spôsobu prípravy, ABV, typu pohára, značiek a ďalších, aby ste okamžite našli ten správny nápoj.
Import receptu
Získajte recepty priamo z webových stránok s koktailmi alebo si vytvorte vlastné, potom ich usporiadajte do tematických zbierok na rôzne príležitosti alebo ročné obdobia.
Viacpoužívateľské oprávnenia
Roly admina, moderátora, všeobecné a hosťovské vám umožňujú prevádzkovať zdieľaný bar pre priateľov alebo tím bez toho, aby ste každému dávali rovnakú úroveň prístupu.
Flexibilné exportné formáty
Exportujte recepty ako JSON, YAML, XML, Markdown alebo stránky pripravené na tlač, aby vaša zbierka nebola nikdy uzamknutá v jedinom formáte alebo platforme.
Prečo spustiť Bar Assistant na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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