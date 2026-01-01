Zľava až do výšky 69 % na AdventureLog

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Samoobslužný sledovač ciest a plánovač ciest s interaktívnymi mapami, itinerármi a úplným vlastníctvom údajov.

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RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
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21,99  €
7,99  € /mes.
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RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
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35,99  €
10,99  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
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RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
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KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť AdventureLog

AdventureLog je open-source platforma na správu cestovania na dokumentovanie minulých dobrodružstiev a plánovanie budúcich ciest. Postavená na SvelteKit a Django s podporou PostGIS, kombinuje interaktívnu mapu sveta na vizualizáciu destinácií s podrobnými nástrojmi na plánovanie ciest, ktoré zahŕňajú viacdňové itineráre, lety, ubytovanie a kontrolné zoznamy aktivít.

Na rozdiel od komerčných cestovných aplikácií, ktoré ukladajú vaše cesty na serveroch tretích strán, AdventureLog je plne samo-hostovaný – vaše fotografie, história polohy a osobné cestovné poznámky zostávajú na infraštruktúre, ktorú ovládate. Funkcie pre spoluprácu umožňujú rodinám a cestovným skupinám zdieľať plány a spoločne dokumentovať spomienky, zatiaľ čo analytika sleduje navštívené krajiny a štatistiky regionálneho prieskumu v priebehu času.

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Kľúčové vlastnosti AdventureLog

Interaktívna mapa sveta

Vizualizujte každú destináciu, ktorú ste navštívili na mape sveta, čo vám poskytne okamžitý a uspokojivý obraz o tom, ako ďaleko vás vaše cesty zaviedli.

Plánovanie viacdňového výletu

Vytvorte kompletné itineráre s letmi, ubytovaním a aktivitami organizovanými deň po dni, aby vaše plánovanie ciest bolo na jednom mieste namiesto toho, aby bolo roztrúsené v tabuľkách a poznámkach.

Bohaté zaznamenávanie dobrodružstiev

Zdokumentujte každú destináciu s dátumami, popismi, osobnými hodnoteniami a nahranými fotografiami a vytvorte si tak podrobný cestovný denník, ktorý rastie s každou cestou.

Cestovná analytika

Sledujte štatistiky ako navštívené krajiny, preskúmané regióny a celkovú prejdenú vzdialenosť, premieňajúc tak históriu vašich ciest na zmysluplné osobné míľniky.

Spoločné cesty

Zdieľajte dobrodružstvá a spoločne plánujte výlety s rodinou alebo spolucestujúcimi, aby ste všetci boli zladení v itinerároch a spomienkach bez spoliehania sa na nástroje na skupinové plánovanie od tretích strán.

Prečo spustiť AdventureLog na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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