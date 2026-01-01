Nasaďte AdventureLog inštaláciou jedným kliknutím.
Samoobslužný sledovač ciest a plánovač ciest s interaktívnymi mapami, itinerármi a úplným vlastníctvom údajov.
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S čím sa dá postaviť AdventureLog
AdventureLog je open-source platforma na správu cestovania na dokumentovanie minulých dobrodružstiev a plánovanie budúcich ciest. Postavená na SvelteKit a Django s podporou PostGIS, kombinuje interaktívnu mapu sveta na vizualizáciu destinácií s podrobnými nástrojmi na plánovanie ciest, ktoré zahŕňajú viacdňové itineráre, lety, ubytovanie a kontrolné zoznamy aktivít.
Na rozdiel od komerčných cestovných aplikácií, ktoré ukladajú vaše cesty na serveroch tretích strán, AdventureLog je plne samo-hostovaný – vaše fotografie, história polohy a osobné cestovné poznámky zostávajú na infraštruktúre, ktorú ovládate. Funkcie pre spoluprácu umožňujú rodinám a cestovným skupinám zdieľať plány a spoločne dokumentovať spomienky, zatiaľ čo analytika sleduje navštívené krajiny a štatistiky regionálneho prieskumu v priebehu času.
Kľúčové vlastnosti AdventureLog
Interaktívna mapa sveta
Vizualizujte každú destináciu, ktorú ste navštívili na mape sveta, čo vám poskytne okamžitý a uspokojivý obraz o tom, ako ďaleko vás vaše cesty zaviedli.
Plánovanie viacdňového výletu
Vytvorte kompletné itineráre s letmi, ubytovaním a aktivitami organizovanými deň po dni, aby vaše plánovanie ciest bolo na jednom mieste namiesto toho, aby bolo roztrúsené v tabuľkách a poznámkach.
Bohaté zaznamenávanie dobrodružstiev
Zdokumentujte každú destináciu s dátumami, popismi, osobnými hodnoteniami a nahranými fotografiami a vytvorte si tak podrobný cestovný denník, ktorý rastie s každou cestou.
Cestovná analytika
Sledujte štatistiky ako navštívené krajiny, preskúmané regióny a celkovú prejdenú vzdialenosť, premieňajúc tak históriu vašich ciest na zmysluplné osobné míľniky.
Spoločné cesty
Zdieľajte dobrodružstvá a spoločne plánujte výlety s rodinou alebo spolucestujúcimi, aby ste všetci boli zladení v itinerároch a spomienkach bez spoliehania sa na nástroje na skupinové plánovanie od tretích strán.
Prečo spustiť AdventureLog na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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