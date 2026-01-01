Nasaďte Baby Buddy jedným kliknutím.
Komplexná aplikácia na sledovanie bábätka pomáhajúca rodičom a opatrovateľom súkromne sledovať kŕmenie, spánok, plienky a rast.
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S čím sa dá postaviť Baby Buddy
„Baby Buddy“ je aplikácia na sledovanie bábätiek zameraná na ochranu súkromia, ktorá pomáha rodičom a opatrovateľom zaznamenávať denné aktivity, merania rastu a zdravotné informácie pre dojčatá. Plány kŕmenia, prebaľovanie plienok, spánkové vzorce, merania hmotnosti a výšky a záznamy o liekoch sú zaznamenávané prostredníctvom intuitívneho webového rozhrania navrhnutého pre rýchle zadávanie údajov počas rušných rodičovských chvíľ. Vizuálne grafy a správy uľahčujú identifikáciu vzorcov a zdieľanie údajov s pediatrami.
Vlastné hostovanie aplikácie „Baby Buddy“ znamená, že intímne detaily o vývoji a zdraví vášho dieťaťa sa nikdy nedostanú na servery tretích strán ani na reklamné platformy. Viacerí opatrovatelia – rodičia, starí rodičia, opatrovateľky – môžu zaznamenávať aktivity z akéhokoľvek zariadenia, čím udržiavajú domácnosť synchronizovanú bez spoliehania sa na komerčnú aplikáciu, ktorá môže ukončiť službu alebo zmeniť svoje zásady ochrany osobných údajov.
Kľúčové vlastnosti Baby Buddy
Prístup pre viacerých opatrovníkov
Rodičia, starí rodičia a opatrovateľky môžu všetci zaznamenávať aktivitu súčasne z akéhokoľvek zariadenia, čím zabezpečia, že všetci budú mať prehľad o aktuálnej rutine a potrebách dieťaťa.
Komplexné sledovanie aktivity
Zaznamenávajte časy kŕmenia, prebaľovanie, obdobia spánku, čas na brušku, kúpanie a ďalšie s integrovanými časovačmi, aby zaznamenávanie trvalo len sekundy aj počas náročných chvíľ.
Rast a zdravotné záznamy
Sledujte hmotnosť, výšku a obvod hlavy v priebehu času pomocou vizuálnych grafov, ktoré môžete priamo zdieľať s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na pediatrických vyšetreniach.
Správy o vzoroch
Vizuálne správy odhaľujú trendy frekvencie kŕmenia, vzorce trvania spánku a počty plienok, čo pomáha rodičom identifikovať rutiny a včas odhaliť anomálie.
Úplná ochrana údajov
Všetky záznamy zostávajú na vašom vlastnom serveri – žiadne zdieľanie údajov tretími stranami, žiadne reklamné profily a žiadne riziko straty prístupu, ak komerčná služba prestane fungovať.
Prečo spustiť Baby Buddy na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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