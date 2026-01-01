Nasaďte Wiki.js jednoklikovou inštaláciou.
Moderná open-source wiki platforma s WYSIWYG úpravami, fulltextovým vyhľadávaním, kontrolou verzií a podporou viacnásobnej autentifikácie.
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S čím sa dá postaviť Wiki.js
Wiki.js je moderná wiki platforma s vlastným hostingom, postavená na Node.js a podporovaná PostgreSQL. Poskytuje vizuálny WYSIWYG editor spolu s podporou markdownu, fulltextovým vyhľadávaním, históriou verzií pre každú stránku a podrobnými politikami riadenia prístupu — vďaka čomu je vhodná pre osobné vedomostné bázy aj podnikovú dokumentáciu.
Vlastný hosting Wiki.js na VPS udržiava dokumentáciu súkromnú a prístupnú bez predplatného SaaS. Integruje sa s LDAP, OAuth, SAML a desiatkami externých poskytovateľov overovania, podporuje viac ako 40 jazykov rozhrania a ponúka úložné backendy založené na moduloch vrátane Git a cloudového objektového úložiska.
Kľúčové vlastnosti Wiki.js
Bohaté možnosti úprav
Píšte pomocou vizuálneho WYSIWYG editora, čistého Markdownu alebo editora AsciiDoc v závislosti od vašich preferencií a úrovne zručností.
Fulltextové vyhľadávanie
Okamžite nájdite akýkoľvek obsah na všetkých wiki stránkach vďaka rýchlemu a presnému fulltextovému indexovaniu poháňanému backendom PostgreSQL.
História verzií
Každá úprava stránky je verzovaná, čo vám umožňuje porovnávať zmeny v priebehu času a obnoviť akúkoľvek predchádzajúcu verziu obsahu.
Riadenie prístupu
Definujte podrobné povolenia na čítanie a zápis pre každú stránku, skupinu alebo sekciu, aby ste kontrolovali, kto môže zobraziť alebo upraviť každú časť wiki.
Integrácia viacnásobnej autentifikácie
Pripojte sa k LDAP, OAuth 2.0, SAML alebo k ktorémukoľvek z desiatok poskytovateľov sociálneho prihlásenia pre centralizované overovanie používateľov.
Prečo spustiť Wiki.js na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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