Nasaďte Excalidraw inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source virtuálna tabuľa na vytváranie diagramov v ručne kreslenom štýle, wireframov a kolaboratívnych náčrtov.
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S čím sa dá postaviť Excalidraw
Excalidraw je elegantná virtuálna tabuľa, ktorá premieňa technické diagramovanie na kreatívny, ručne kreslený zážitok. Na rozdiel od rigidných, formálnych nástrojov na diagramovanie, Excalidraw prijíma organickú, náčrtovú estetiku brainstormingu na tabuli a zároveň poskytuje digitálne pohodlie a spoluprácu v reálnom čase s end-to-end šifrovaním pre bezpečné tímové stretnutia.
Vlastné hostovanie Excalidraw na vašom vlastnom VPS poskytuje vášmu tímu súkromný, vždy dostupný nástroj na bielu tabuľu, kde vaše diagramy, architektonické náčrty a brainstormingové stretnutia zostávajú výlučne vo vašej infraštruktúre — žiadne obavy o súkromie údajov, žiadne náklady na predplatné a žiadna závislosť od externých služieb.
Kľúčové vlastnosti Excalidraw
Ručne kreslená estetika
Vykresľuje diagramy s organickým, skicovitým štýlom, ktorý znižuje bariéru pri tvorbe vizuálov a robí zložité myšlienky prístupnejšími.
Spolupráca v reálnom čase
Viacero používateľov môže súčasne kresliť na to isté plátno, pričom end-to-end šifrovanie udržiava relácie súkromné a bezpečné.
Nekonečné plátno
Neobmedzený priestor na kreslenie umožňuje tímom voľne rozširovať diagramy bez reštrukturalizácie – ideálne pre veľké architektonické diagramy a brainstormingové stretnutia.
Flexibilný export
Exportujte diagramy ako PNG, SVG alebo zdieľateľné odkazy, čo uľahčuje vkladanie vizuálov do dokumentácie, prezentácií a návrhových nástrojov.
PWA pripravená na offline
Funguje ako progresívna webová aplikácia s lokálnym úložiskom, takže diagramy zostanú prístupné aj bez aktívneho internetového pripojenia.
Prečo spustiť Excalidraw na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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