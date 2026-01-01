Nasadiť StarRocks jednoklikovou inštaláciou.
Vysokovýkonná analytická databáza navrhnutá pre podsekundové dotazy na dátach v petabajtovom rozsahu.
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S čím sa dá postaviť StarRocks
StarRocks je analytický dátový sklad novej generácie, poskytujúci odozvy na dotazy v priebehu milisekúnd prostredníctvom masívne paralelnej architektúry spracovania (MPP) a plne vektorizovaného vykonávacieho enginu. Navrhnutý pre analýzu v reálnom čase, viacrozmernú analýzu a vysoko súbežné pracovné zaťaženia, spracováva dátové súbory od gigabajtov po petabajty bez obetovania rýchlosti dotazov. Inteligentné materializované pohľady sa automaticky obnovujú pri príjme dát a sú transparentne vyberané v čase dotazu, zatiaľ čo plne prispôsobený optimalizátor založený na nákladoch zaisťuje efektívne plány vykonávania naprieč komplexnými spojeniami a agregáciami.
Kompatibilný s protokolom MySQL, StarRocks sa natívne pripája k BI nástrojom ako sú Apache Superset, Grafana a Tableau bez ďalších ovládačov. Podporuje priame dotazovanie externých dátových jazier vrátane Apache Hive, Iceberg, Delta Lake a Hudi, a integruje sa s Kafka, Flink a Spark pre streamované prijímanie dát – všetko z jednej samostatne hostovanej inštancie, ktorú plne kontrolujete.
Kľúčové vlastnosti StarRocks
Podsekundové dotazy
Vektorizovaný vykonávací mechanizmus a inteligentný optimalizátor založený na nákladoch poskytujú bleskové analýzy na rozsiahlych dátových súboroch bez predbežnej agregácie alebo dátového kockovania.
Príjem v reálnom čase
Model primárneho kľúča podporuje vysokovýkonné upserty a bodové vyhľadávania, umožňujúce súčasné prijímanie dát a vykonávanie dotazov vo veľkom rozsahu.
Dotazy Data Lake
Dotazujte sa priamo na tabuľky Apache Hive, Iceberg, Delta Lake a Hudi pomocou externých katalógov – nevyžaduje sa žiadna migrácia dát ani ETL pipeliney.
MySQL Kompatibilné
Pripojte akéhokoľvek klienta MySQL, BI nástroj alebo dátový kanál priamo k StarRocks pomocou štandardného protokolu MySQL bez ďalších ovládačov.
Materializované pohľady
Inteligentné materializované pohľady sa automaticky obnovujú pri zmenách údajov a sú transparentne opätovne použité v čase dotazu na zrýchlenie prehľadov a správ.
Prečo spustiť StarRocks na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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