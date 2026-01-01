Nasaďte LMS inštaláciu jedným kliknutím.
Ľahký samoobslužný server na streamovanie hudby s API kompatibilným so Subsonic pre akéhokoľvek hudobného klienta.
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S čím sa dá postaviť LMS
LMS (Lightweight Music Server) je open-source samo-hostovaný server na streamovanie hudby napísaný v C++, ktorý sprístupňuje vašu osobnú hudobnú knižnicu prostredníctvom rýchleho webového UI a API kompatibilného so Subsonicom. Indexuje priečinok zvukových súborov, extrahuje metadáta a obaly albumov a umožňuje vám streamovať z akéhokoľvek prehliadača alebo z desiatok mobilných a desktopových aplikácií, ktoré už komunikujú pomocou protokolu Subsonic.
Samo-hostovanie LMS na vašom vlastnom VPS udržiava vašu hudobnú zbierku a históriu počúvania vo vašej vlastnej infraštruktúre namiesto streamovacej SaaS, ktorá ťaží dáta o počúvaní. Runtime C++ je dostatočne malý na to, aby sa zmestil na skromné VPS plány, a Subsonic API znamená, že existujúci obľúbení klienti ako substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music a play:Sub fungujú okamžite bez potreby písania vlastných integrácií.
Kľúčové vlastnosti LMS
Subsonic-kompatibilné API
Funguje so širokým ekosystémom klientov Subsonic na iOS, Android, macOS, Windows a Linux bez akéhokoľvek vlastného adaptéra.
Inteligentné odporúčania
Vytvára zoskupenia podobných interpretov a skladieb na základe značiek a histórie počúvania na podporu automatického prehrávania, režimu rádia a objavovania.
Last.fm scrobbling
Odosiela prehratia na Last.fm alebo samoobslužným alternatívam, ako je Maloja, čím sa udržiava jednotná história počúvania naprieč zariadeniami.
Viacužívateľské účty
Každý používateľ získa svoje vlastné zoznamy skladieb, hodnotenia, históriu počúvania a obľúbené skladby, pričom zdieľa rovnakú základnú knižnicu.
Pripojenie knižnice iba na čítanie
Hudobný adresár je pripojený iba na čítanie, aby server nemohol náhodne upraviť vaše zvukové súbory počas skenovania alebo prekódovania.
Ľahké C++ jadro
Kompilovaný démon v C++ a SQLite zostáva malý na disku a v pamäti, čím ponecháva priestor pre zvyšok vašich vlastných hostovaných služieb.
Prečo spustiť LMS na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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