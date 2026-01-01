Nasadiť Sshwifty jedným kliknutím.
Prehliadačový klient SSH a Telnet, ktorý vám umožňuje pristupovať k vzdialeným serverom z akéhokoľvek webového prehliadača bez inštalácie lokálnych klientov.
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S čím sa dá postaviť Sshwifty
Sshwifty je samostatne hostovaný webový klient SSH a Telnet, ktorý premení akýkoľvek moderný prehliadač na plne funkčný terminál pre vzdialený prístup k serveru. Podporuje overovanie heslom SSH, verejným kľúčom a interaktívne overovanie pomocou klávesnice popri obyčajnom Telnete, čím eliminuje potrebu inštalovať alebo konfigurovať natívnych klientov na každej pracovnej stanici.
Samostatné hostovanie Sshwifty na VPS poskytuje tímu jeden spoločný vstupný bod na správu vzdialených počítačov odkiaľkoľvek — telefónov, tabletov, zabezpečených firemných notebookov alebo kioskov — pričom prístup zostáva kontrolovaný zdieľaným kľúčom. Administrátori môžu vopred definovať predvoľby hostiteľov, obmedziť pripojenia na schválené ciele a auditovať prevádzku prostredníctvom serverových háčikov bez vystavenia portov SSH verejnému internetu.
Kľúčové vlastnosti Sshwifty
SSH a Telnet
Pripojte sa k serverom SSH pomocou hesla, verejného kľúča alebo interaktívneho overovania pomocou klávesnice a pristupujte k starším hostiteľským počítačom Telnet z rovnakého rozhrania.
Bez inštalácie klienta
Beží úplne v prehliadači, takže používatelia pristupujú k vzdialeným počítačom z telefónov, tabletov alebo uzamknutých pracovných staníc bez inštalácie natívneho terminálového softvéru.
Predvoľby pripojenia
Administrátori definujú opakovane použiteľné predvoľby hostiteľov s vloženými povereniami, aby sa používatelia pripájali len k vopred schváleným serverom zo spravovaného zoznamu.
Serverové háky
Externé procesy možno vyvolať pred každým pripojením na vynútenie vlastnej validácie, zaznamenávania alebo auditovania bez úpravy klienta.
Jediný prístupový kľúč
Chráňte webové rozhranie jediným zdieľaným kľúčom nakonfigurovaným pri nasadení, aby sa na obrazovku pripojenia dostali iba oprávnení používatelia.
Prečo spustiť Sshwifty na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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