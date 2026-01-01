Nasaďte Temporal jedným kliknutím.
Open-source platforma na vykonávanie trvalých pracovných postupov na vytváranie aplikácií odolných voči chybám a dlhodobo bežiacich vo veľkom rozsahu.
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S čím sa dá postaviť Temporal
Temporal je open-source platforma na vykonávanie trvalých pracovných postupov, ktorá umožňuje vývojárom písať dlhotrvajúce, chybám odolné aplikácie ako bežný kód. Pracovné postupy napísané pomocou Temporal automaticky prežijú zlyhania procesov, sieťové rozdelenia a zlyhania infraštruktúry – nevyžaduje sa žiadne manuálne kontrolné body, stavové automaty v databázach ani komplexná logika opakovania. Keď sa pracovník reštartuje, vykonávanie pokračuje presne tam, kde skončilo.
Toto nasadenie spúšťa kompletný stack Temporal: server s PostgreSQL pre perzistenciu a Elasticsearch pre vyhľadávanie histórie pracovných postupov a viditeľnosť. Zahrnuté webové používateľské rozhranie vám umožňuje monitorovať aktívne pracovné postupy, kontrolovať histórie udalostí, vyhľadávať v rámci vykonávaní podľa stavu alebo vlastných atribútov a spúšťať signály – čo vášmu tímu poskytuje úplnú pozorovateľnosť prebiehajúcich obchodných procesov.
Kľúčové vlastnosti Temporal
Trvalé vykonávanie
Pracovné postupy automaticky prežijú pády procesov a reštarty infraštruktúry, pričom pokračujú presne tam, kde prestali, bez potreby dodatočnej infraštruktúry.
Viditeľnosť pracovného postupu
Vyhľadávanie s podporou Elasticsearch vám umožňuje filtrovať a kontrolovať spustenia pracovných postupov podľa stavu, typu pracovného postupu, vlastných atribútov vyhľadávania alebo časového rozsahu.
Automatické opakovania
Definujte politiky opakovania s konfigurovateľným oneskorením pri akejkoľvek aktivite, aby sa prechodné zlyhania spracovali bez zmeny kódu aplikácie.
Dlhotrvajúce pracovné postupy
Natívne podporuje pracovné postupy, ktoré bežia minúty, dni alebo roky – vrátane naplánovaných časovačov, krokov ľudského schvaľovania a externých signálov.
Viacjazyčné SDK
Pracovníci sa pripájajú cez gRPC pomocou oficiálnych SDK pre Go, Python, Java, TypeScript, .NET a PHP.
Prečo spustiť Temporal na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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