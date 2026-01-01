Zľava až do výšky 69 % na Neo4j

Nasadiť Neo4j jedným kliknutím.

Svetovo popredná open-source grafová databáza, vytvorená na ukladanie a dopytovanie hlboko prepojených dát vo veľkom rozsahu.

Spustite svoju aplikáciu okamžite
Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
Vyberte si plán
30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadiť Neo4j jedným kliknutím.

Vyberte si VPS plán pre Neo4j

69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Neo4j

Neo4j je celosvetovo najrozšírenejšia grafová databáza, ktorá ukladá dáta ako uzly a vzťahy namiesto riadkov a tabuliek. Tento natívny grafový model ju robí výnimočne rýchlou pri prechádzaní spojení – či už hľadáte najkratšiu cestu medzi dvoma ľuďmi, odhaľujete podvodné siete alebo generujete odporúčania produktov – bez nákladných spojení, ktoré spomaľujú relačné databázy pri problémoch s prepojenými dátami.

Vlastné hostovanie Neo4j na vašom vlastnom VPS vám dáva plnú kontrolu nad vaším dátovým modelom, konfiguráciou pamäte a prístupovými oprávneniami. Vyhnete sa poplatkom za cloud za jednotlivé dopyty, pričom citlivé relačné dáta – ako sú používateľské siete, transakčné grafy a organizačné hierarchie – zostanú výlučne na infraštruktúre, ktorú kontrolujete.

Začať
S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti Neo4j

Natívne grafové úložisko

Dáta sú fyzicky uložené ako uzly a vzťahy, takže prechody grafom sa vykonávajú v konštantnom čase bez ohľadu na celkovú veľkosť súboru údajov – niečo, čomu sa relačné databázy nemôžu vyrovnať.

Cypher dotazovací jazyk

Cypher je expresívny dotazovací jazyk na porovnávanie vzorov, špeciálne navrhnutý pre grafy, ktorý vám umožňuje opísať komplexné dotazy na vzťahy v čitateľnej syntaxi podobnej SQL.

Vstavané UI prehliadača

Prehliadač Neo4j poskytuje interaktívne vizuálne rozhranie na písanie dotazov, preskúmavanie vášho grafu a vykresľovanie výsledkov ako interaktívne diagramy vzťahov medzi uzlami.

ACID Transakcie

Plná zhoda s ACID zabezpečuje konzistentnosť a trvácnosť údajov, vďaka čomu je Neo4j vhodný pre produkčné pracovné zaťaženia, kde je správnosť nevyhnutná.

REST a Bolt API

Binárny protokol Bolt a HTTP REST API umožňujú akejkoľvek aplikácii pripojiť sa k Neo4j pomocou oficiálnych ovládačov dostupných pre Python, Java, JavaScript, Go, .NET a ďalšie.

Grafové algoritmy

Knižnica Graph Data Science poskytuje viac ako 65 algoritmov – PageRank, detekcia komunít, hľadanie ciest – spustených priamo na vašom grafe bez exportu dát.

Prečo spustiť Neo4j na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
Začať
Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀

Noel
Noel

Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.

Omkar
Omkar

Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.

Sylvain
Sylvain

Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.

Herriman
Herriman

VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.

Martin K
Martin K

Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.

30-dňová záruka vrátenia peňazí

Vyskúšajte to bez rizika s našou 30-dňovou zárukou vrátenia peňazí. Podrobnosti nájdete v našich zásadách vrátenia peňazí.

Začať

Preskúmajte ďalšie aplikácie na nasadenie

PostgreSQL

PostgreSQL

PostgreSQL is a powerful, open-source object-relational database system

Nasadiť
Apache Amoro

Apache Amoro

Správa Lakehouse pre Iceberg a Paimon so samooptimalizačným dashboardom

Nasadiť
Apache CouchDB

Apache CouchDB

Multi-primárna NoSQL dokumentová databáza s HTTP/JSON API a offline synchronizáciou

Nasadiť
Zobraziť všetky aplikácie

Záleží nám na vašom súkromí

Táto webová stránka používa súbory cookie, ktoré sú potrebné na správne fungovanie stránky a na získavanie údajov o tom, ako s ňou komunikujete, ako aj na marketingové účely. Prijatím súhlasíte s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia na účely cielenia reklamy, personalizácie a analýzy, ako je opísané v našich Pravidlách používania súborov cookie.