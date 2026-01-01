Nasadiť Neo4j jedným kliknutím.
Svetovo popredná open-source grafová databáza, vytvorená na ukladanie a dopytovanie hlboko prepojených dát vo veľkom rozsahu.
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S čím sa dá postaviť Neo4j
Neo4j je celosvetovo najrozšírenejšia grafová databáza, ktorá ukladá dáta ako uzly a vzťahy namiesto riadkov a tabuliek. Tento natívny grafový model ju robí výnimočne rýchlou pri prechádzaní spojení – či už hľadáte najkratšiu cestu medzi dvoma ľuďmi, odhaľujete podvodné siete alebo generujete odporúčania produktov – bez nákladných spojení, ktoré spomaľujú relačné databázy pri problémoch s prepojenými dátami.
Vlastné hostovanie Neo4j na vašom vlastnom VPS vám dáva plnú kontrolu nad vaším dátovým modelom, konfiguráciou pamäte a prístupovými oprávneniami. Vyhnete sa poplatkom za cloud za jednotlivé dopyty, pričom citlivé relačné dáta – ako sú používateľské siete, transakčné grafy a organizačné hierarchie – zostanú výlučne na infraštruktúre, ktorú kontrolujete.
Kľúčové vlastnosti Neo4j
Natívne grafové úložisko
Dáta sú fyzicky uložené ako uzly a vzťahy, takže prechody grafom sa vykonávajú v konštantnom čase bez ohľadu na celkovú veľkosť súboru údajov – niečo, čomu sa relačné databázy nemôžu vyrovnať.
Cypher dotazovací jazyk
Cypher je expresívny dotazovací jazyk na porovnávanie vzorov, špeciálne navrhnutý pre grafy, ktorý vám umožňuje opísať komplexné dotazy na vzťahy v čitateľnej syntaxi podobnej SQL.
Vstavané UI prehliadača
Prehliadač Neo4j poskytuje interaktívne vizuálne rozhranie na písanie dotazov, preskúmavanie vášho grafu a vykresľovanie výsledkov ako interaktívne diagramy vzťahov medzi uzlami.
ACID Transakcie
Plná zhoda s ACID zabezpečuje konzistentnosť a trvácnosť údajov, vďaka čomu je Neo4j vhodný pre produkčné pracovné zaťaženia, kde je správnosť nevyhnutná.
REST a Bolt API
Binárny protokol Bolt a HTTP REST API umožňujú akejkoľvek aplikácii pripojiť sa k Neo4j pomocou oficiálnych ovládačov dostupných pre Python, Java, JavaScript, Go, .NET a ďalšie.
Grafové algoritmy
Knižnica Graph Data Science poskytuje viac ako 65 algoritmov – PageRank, detekcia komunít, hľadanie ciest – spustených priamo na vašom grafe bez exportu dát.
Prečo spustiť Neo4j na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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