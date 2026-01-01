Nasaďte Slash inštaláciou na jedno kliknutie.
Samoobslužný správca skratiek, ktorý mení dlhé URL adresy na zapamätateľné s/ odkazy, prístupné priamo z panela s adresou vášho prehliadača.
Vyberte si VPS plán pre Slash
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Slash
Slash je samostatne hostovaný správca skratiek odkazov pre jednotlivcov a tímy, ktorí chcú čistejší spôsob zdieľania a prístupu k URL adresám. Namiesto záložiek roztrúsených po prehliadačoch alebo ťažko zapamätateľných presmerovacích odkazov vám Slash umožňuje definovať skratky s predponou s/ — zadajte s/docs do panela s adresou prehliadača (s nainštalovaným rozšírením) a dostanete sa priamo na miesto určenia. Skratky môžu byť označené štítkami, zoskupené do zdieľateľných kolekcií a obmedzené na váš tím alebo ponechané súkromné.
Na rozdiel od hostovaných skracovačov odkazov, ktoré zaznamenávajú vašu prevádzku a monetizujú vaše dáta, samostatné hostovanie Slash na VPS uchováva všetky analytické údaje o skratkách a údaje o používaní na infraštruktúre, ktorú ovládate — nevyžaduje sa žiadne predplatné, žiadna externá služba, ktorej by ste mali dôverovať, a žiadny limit na počet skratiek, ktoré môžete vytvoriť.
Kľúčové vlastnosti Slash
Skratky adresného riadka prehliadača
Rozšírenia prehliadača pre Chrome a Firefox vám umožňujú zadať s/skratku priamo do adresného riadka na preskočenie na akúkoľvek uloženú URL adresu – nie sú potrebné žiadne ďalšie kliknutia ani vyhľadávanie.
Zdieľateľné kolekcie
Zoskupte súvisiace skratky do vybraných kolekcií a zdieľajte ich s vaším tímom alebo verejne prostredníctvom jedného odkazu.
Analytika odkazov
Sledujte, ako často sa pristupuje ku každej skratke a pozrite si zdroje návštevnosti, aby ste vedeli, ktoré odkazy sa aktívne používajú a ktoré môžu byť vyradené.
Organizácia podľa značiek
Pridajte značky k skratkám pre rýchle filtrovanie a objavovanie v rámci rastúcej knižnice interných a tímových odkazov.
Zdieľanie tímových skratiek
Vytvorte skratky viditeľné pre všetkých členov pracovného priestoru alebo ich obmedzte len pre seba – pričom interné a osobné odkazy zostanú usporiadané na jednom mieste.
Prečo spustiť Slash na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
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