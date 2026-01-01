Zľava až do výšky 69 % na Slash

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Samoobslužný správca skratiek, ktorý mení dlhé URL adresy na zapamätateľné s/ odkazy, prístupné priamo z panela s adresou vášho prehliadača.

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5,49/mes.
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
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Šírka pásma: 4 TB
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7,99/mes.
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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
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KVM 4
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
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KVM 8
64,99
21,99/mes.
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Slash

Slash je samostatne hostovaný správca skratiek odkazov pre jednotlivcov a tímy, ktorí chcú čistejší spôsob zdieľania a prístupu k URL adresám. Namiesto záložiek roztrúsených po prehliadačoch alebo ťažko zapamätateľných presmerovacích odkazov vám Slash umožňuje definovať skratky s predponou s/ — zadajte s/docs do panela s adresou prehliadača (s nainštalovaným rozšírením) a dostanete sa priamo na miesto určenia. Skratky môžu byť označené štítkami, zoskupené do zdieľateľných kolekcií a obmedzené na váš tím alebo ponechané súkromné.

Na rozdiel od hostovaných skracovačov odkazov, ktoré zaznamenávajú vašu prevádzku a monetizujú vaše dáta, samostatné hostovanie Slash na VPS uchováva všetky analytické údaje o skratkách a údaje o používaní na infraštruktúre, ktorú ovládate — nevyžaduje sa žiadne predplatné, žiadna externá služba, ktorej by ste mali dôverovať, a žiadny limit na počet skratiek, ktoré môžete vytvoriť.

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S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti Slash

Skratky adresného riadka prehliadača

Rozšírenia prehliadača pre Chrome a Firefox vám umožňujú zadať s/skratku priamo do adresného riadka na preskočenie na akúkoľvek uloženú URL adresu – nie sú potrebné žiadne ďalšie kliknutia ani vyhľadávanie.

Zdieľateľné kolekcie

Zoskupte súvisiace skratky do vybraných kolekcií a zdieľajte ich s vaším tímom alebo verejne prostredníctvom jedného odkazu.

Analytika odkazov

Sledujte, ako často sa pristupuje ku každej skratke a pozrite si zdroje návštevnosti, aby ste vedeli, ktoré odkazy sa aktívne používajú a ktoré môžu byť vyradené.

Organizácia podľa značiek

Pridajte značky k skratkám pre rýchle filtrovanie a objavovanie v rámci rastúcej knižnice interných a tímových odkazov.

Zdieľanie tímových skratiek

Vytvorte skratky viditeľné pre všetkých členov pracovného priestoru alebo ich obmedzte len pre seba – pričom interné a osobné odkazy zostanú usporiadané na jednom mieste.

Prečo spustiť Slash na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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